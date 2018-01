Željeznicama treba 160 dobrovoljaca, ima zaintersovanih za napuštanje firme

Poziv za doborovoljni odlazak iz preduzeća “Željeznice RS” još nisu raspisale, ali se radnici koji do penzije imaju više od šest mjeseci uveliko raspituju.

Opcija koju je kao način rješavanja viška radnika, krajem godine nagovijestila uprava preduzeća, primamljiva je posebno sektoru računovodstva, čiji je dio i Spomenka Marković. U ovoj godini puni 58 godina i 33 godine radnog staža.

„Tako da taj moj dobrovoljni odlazak bi bio da još dvoje djece uzmem na staž. Ako bi bile povoljne otpremnine koje će se ponuditi za odlazak jer ja do redovne penzije imam još sedam godina“, kaže radnica ŽRS Spomenka Marković.

Uprava je ponudila 12 prosječnih plata, ali su sindikati uputili jednoglsanu primjedbu. Po ugledu na okruženje traže više para, 240 evra po godini staža.

„Možeš dobiti maksimalno 12 plata, to je znatno manje nego u Srbiji kad bi se preračunalo koliko je to i oni su dali još neke povoljnosti, da ljudi mogu se prijaviti na biro i da im se uplaćuje naknada u nekom iznosu od 50 odsto plate“, rekao je Milijan Marković, predsjednik Sindikata željezničara ŽRS.

Stav sindikata su već dobili. Uprava će ga razmotriti kada se o programu zbrinjavanja izjasne i ministarstvo rada i Zavod za zapošljavanje.

„Po prikupljanju svih tih mišljenja i ugrađivanja u tekst pravilnika objavljujemo poziv. To je tih šest otpremnina plus dupli iznos kao naknada za dobrovoljni odlazak iz firme. To je nešto što smo uspjeli ispregovarati i usaglasiti između sebe s obzirom na sredstva kojim raspolažemo i mogućnost da nam Vlada pomogne u tome“, kazao je Dragan Savanović, generalni direktor ŽRS.

Željeznicama u ovoj godini treba 160 dobrovoljaca. Ako ih bude dovoljno, kažu, neće biti otkaza po osnovu tehnološkog viška. U penziju ide stotinak radnika pa bi tako do kraja godine došli do, programom restrukturiranja zacrtane brojke, dvije i po hiljade zaposlenih.