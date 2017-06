Zeleni most samo za pješake, automobilima nema prelaska!

Dok ne bude izgrađen novi most, za automobile neće biti prelaza preko Vrbasa između naselja Kočićev vijenac i Obilićevo, tako da će sadašnji Zeleni most ubuduće koristiti samo pješaci.

Juče je to potvrdio v.d. načelnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić.

“Grad je prihvatio preporuke Instituta za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, a to je da hitne popravke koje bi omogućile saobraćanje vozila nisu ekonomski isplative i dugo bi trajale. Zato će saobraćaj vozilima biti zabranjen dok ne bude izgrađen novi most. Zasada će Zeleni most biti popravljen da bi bio bezbijedan samo za prelaz pješaka “, rekao je Sandić.

Prema njegovim riječima, rebalansom budžeta planiran je novac za izradu projekta novog mosta.

“Prilikom planiranja budžeta za 2018. godinu prioritet će biti obezbjeđivanje sredstava za izgradnju novog mosta. Prema procjenama za ovu investiciju biće potrebno oko tri miliona maraka”, kazao je Sandić.

Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS uradio je nedavno na zahtjev grada preporuke u kojima je istaknuto da Zeleni most ubuduće koriste samo pješaci.

“Uz sanaciju manjeg obima koristio bi se samo di­o kojim su do sada prolazila vozila, a ne postojeća pješačka staza. Druga polovina kolovozne trake ne bi bila u upotrebi jer je konstrukcija jako loša “, pojasnio je nedavno naučni saradnik za oblast građevinarstva u ovom institutu Anđelko Cumbo.

Preporuka je sadržavala i činjenicu da je moguće saniranje postojeće konstrukcije za saobraćaj vozila, ali da to ne bi bilo isplativo.

“Potrebni su obimni radovi koji bi dugo trajali, što ekonomski nije opravdano”,kazao je Cumbo.

Saobraćajna žila kucavica

Zeleni most je sagrađen još davne 1959. godine kao privremeni prelaz. Građani smatraju da je bezbjednost prioritet.

“Zeleni most je žila kucavica za automobile i on je u velikoj mjeri rasterećivao saobraćaj. Nadam se da nećemo dugo čekati novi most, kao stanovnici Česme kojima je Vrbas odnio prelaz kod “Vitaminke” 2014. godine pa sada ljudi kruže do grada po desetak kilometara”, rekao je stanovnik Srpskih toplica Tihomir Malić.

(Glas Srpske)