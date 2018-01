Zdravstveni radnici idu u štrajk, neće da rade za siću i neplaćene doprinose

Prekipilo nam je, idemo u generalni štrajk – poručuju ogorčeni doktori, medicinske sestre i tehničari.

Dva sindikata već su počela da se organizuju. Kap koja je prelila čašu je, kažu, to što im ministar zdravlja čak nije ni odgovorio na posljednji zahtjev.

Prije mjesec i po dana tražili su povećanje plata od 25 odsto, tvrdeći da za siću i neplaćene doprinose više ne mogu i ne žele da rade. I ne samo to. Tvrde da, već devetu godinu, rade za manje od pola nekadašnje zarade.

“Od 2009. do danas, smanjena je plata 52 odsto. I statistički podaci pokazuju to. Umjesto da bude ljekar, da kažemo, ‘VIP’, ili u dobrostojećem stanju, doveden je do ivice ruba egzistencije”, rekao je Miodrag Femić, predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine RS.

Iako doktori tvrde da im se niko iz Ministarstva nije obratio, za ATV iz resora zdravstva poručuju da su spremni za konstruktivne razgovore sa svima koji žele poboljšanje zdravstvenog sistema, ali ne odgovaraju da li će i kada primiti nezadovoljne zdravstvene radnike. Ponavljaju da ovogodišnjim budžetom povećanje plata u javnom sektoru nije planirano.

“Razgovori o eventualnoj korekciji plata zdravstvenih radnika biće mogući onda kada se za to stvore realni uslovi, zasnovani na ozbiljnim i stručnim analizama i projekcijama poslovanja zdravstvenih ustanova”, ističu u Ministarstvu.

Uz Sindikat doktora je i Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara. Ugledaće se, kažu, na kolege iz Sarajeva, koji su za manje od dvije sedmice izvojevali povećanje plata. Podsjećaju da medicinski radnici u kolonama odoše za Njemačku pa vjeruju da je Vladi ovo posljednji voz da nešto uradi da spriječi, kako kažu, potpunu katastrofu.

“Uz ovakve plate mislim da će se veoma malo ljudi odlučiti da ostane ovdje da živi, da radi, i to je ono što sve nas treba da brine. I Ministarstvo, i Vladu, i sve ljude u Republici Srpskoj, jer mislim da neće imati ko da nas kvalitetno, prije svega liječi”, rekao je Ranko Palačković, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara RS.

Bez obzira na stav Vlade, zdravstveni radnici sutra će se sastati u Banjaluci, odrediti rokove, i pripremiti dokumentaciju kako bi bili sigurni da je štrajk zakonit. Kažu da su dobili i podršku iz Komore doktora medicine.