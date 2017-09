Zbog sukoba sa veterinarom Radojičić prosipa mlijeko

Miloš Radojičić, farmer iz Slabinje nadomak Dubice, i danas je prosipao mlijeko. To radi već dvije sedmice otkad je, niz odvod, otišlo nekoliko hiljada litara.



Kaže da nema drugog izbora jer od veterinara ne može da dobije potvrdu o obaveznim mjerama zaštite životinja od zaraznih bolesti. Tvrdi da je od njega traženo da potpiše 33 hiljade maraka duga za dosadašnje veterinarske usluge koji ne priznaje, barem ne u tolikom iznosu.

Dok veterinar Mirko Borković odgovara da Radojičić, jednostavno, odbija da plati višegodišnja dugovanja, mlijeko, koje bez potvrde na tržištu ne vrijedi, odlazi u smeće.

“On je meni već dvaput devastirao stado, nalazili smo ranije neko rješenje da i dalje sarađujemo. Na neke pozive je dolazio, na neke nije, čak je bilo i štete i svašta nešto ali on fakturiše i dalje. Imamo dogovor o paušalu, o broju krava, on fakturiše više nego što ima krava, a sam pripremio tužbu gdje će biti tužen. Jednostavno, radi se o nekm veterinarskom lobiju”, rekao je Radojičić.

Kakav crni lobi, čovjek ne plaća veterinarske usluge i dug se nagomilao, odgovara veterinar Borković. Doduše, ne u kameru, ali mu nije bio problem da s nama porazgovara i pokaže nam ugovore koje ima sa Radojičićem.

Dodaje da dolazi na pozive ali da vlasnik, skoro nikad, nije na farmi. Uvjerava ni da navodi da fakturiše za veći broj grla nisu tačni, tvrdeći da je paušal čak i umanjen. I on će da tuži pa će sve da rješava sud kome će da dostavi dokaze kad je bio i kakve je mjere provodio na Radojičićevoj farmi. U isto vrijeme, Miloš traži da Mirko više ne bude zadužen za njegovu stoku. To je i tražio od Ministarstva poljoprivrede .

“Da će oni imenovati drugog veterinara koji će to odraditi, međutim, tu je neki pritisak bio da on to opet odradi, a ja na želim s njim više da sarađujem, nema govora”, rekao je Radojičić.

Makar taj dio gordijevog čvora Ministarstvo je danas pokušalo da raspetlja. Zvali su Radojičića i ponudili da uzabere drugog veterinara.

“Kako konkretno na području opštine Kozarska Dubica postoje registrovane dvije ili više veterinarskih organizacija, svaka od njih ima pravo učešća u podjeli poslova, što je jasno definisano Pravilnikom”.

A neka druga pravila definisala su šta se radi u slučajevima kada postoji dug zbog kojih dvije strane ne mogu na zelenu granu. Tamo će, pokušati, da ih popne pravosuđe.