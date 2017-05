Zbog radova izmijenjen režim saobraćaja

Na dijelu magistralnog puta M-6, kroz Trebinje, počela je sanacija kolovoza, zbog čega će teretni saobraćaj iz pravca Ljubinja biti usmjeravan prema Bileći, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.



“Teretni saobraćaj iz pravca Ljubinja usmjeravaće se na kružnom toku desno, pa preko Ulice trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom trebinjskih brigada”, navedeno je u saopštenju.

U toku je izgradnja kružnog toka u Milićima, zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja na raskrsnici magistralnog puta M-19, dionice Konjević Polje-Milići i regionalnog puta Milići-Zeleni Јadar.

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice, režim saobraćanja je izmijenjen zbog radova koji će trajati do 26. juna.

Zbog bušenja i miniranja terena na magistralnom putu M-5, dionica Rogatica-Ustiprača, u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava u trajanju od pet do 15 minuta.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, i R-476, dionica Ukrina-Gornja Vijaka, vozila zbog aktiviranog klizišta saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Saobraćaj je na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/CG /Šćepan Polje/ zabranjen za sva vozila teža od 16 tona.

U Federaciji BiH kolovoz je suv ili mjestimično vlažan, a mogući su sitniji odroni zemlje ili kamenja.

Zbog sanacionih radova privremeno je postavljena signalizacija na auto-putu A-1 /dionice Butila-Sarajevo zapad-Lepenica, Zenica Јug-Kakanj, Јablanica-Mostar, Bugojno-Kupres/.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

(Srna)