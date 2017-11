Zbog ove odluke očekuje se poskupljenje cijena automobila

Zabrana benzinskih i dizelskih automobila do 2030. godine

Evropska komisija objavila je prijedlog prema kojem će proizvođači automobila biti obavezni da smanje emisije ugljen-dioksida za 30 odsto do 2030. godine.

Ova potez tumači se kao dodatni pritisak na proizvođače da više pažnje posvete razvoju hibridnih i električnih automobila.

Komisija želi da uvede i sistem podsticaja da bi ohrabrila kompanije da proizvode više automobila sa nultim ili nižim emisijama štetnih gasova, prenio je Bi-Bi-Si.

Prema novom planu, automobili i kombiji će do 2025. godine morati da emituju 15 odsto manje gasova u odnosu na 2021. godinu, a do 2030. godine to smanjenje treba da iznosi 30 odsto.

Komisija je saopštila da je ovo smanjenje za putničke automobile “ambiciozno i realno”.

Komisija je priznala da tehničke promjene koje su neophodne za ostvarivanje novih ciljeva znače povećanje troškova proizvodnje i da će to kratkoročno dovesti do poskupljenja automobila.

Procjenjuje se da će do 2030. godine prosječni novi automobil poskupjeti za 1.000 evra, a prosječni kombi za oko 900 evra.

(Srna)