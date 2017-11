Zbog okupljanja korisnika kredita u švajcarcu zatvorene poslovnice banaka!

Penzioneri izlaze na ulicu: Došlo nam je "do grla"!

Članovi Udruđenja “Švajcarac” održali su danas proteste zbog, kako su rekli, nepravde nezakonja koju sprovodi Hypo-Addiko banka nad članovima Udruženja i korisnicima kredita u švajcarcu.

Okupljanja su najavljena u nekoliko gradova u BiH.

Nekoliko nezadovoljnih korisnika kredita okupilo se u Banjaluci pred poslovnicom Adiko banke u Aleji Svetog Save. Ova poslovnica banke bila je zatvorena prije nego što je protest počeo. Na vratima je bilo obavještenje u kojem je navedeno da banka ne radi zbog bezbjednosti klijenata i zaposlenih.

Kako su okupljeni rekli za ATV pred bankom će ostati do 13 časova, kako su i ranije najavili.

I poslovnice Adiko banke u Sarajevu jutros su bile otvorene, ali su nešto prije 11 časova zatvorene uz obrazloženje da poslovnice neće raditi usljed ugrožavanja bezbjednosti klijenata i radnika od strane članova Udruženja Švajcarac, i da zbog toga nije moguće obezbijediti ugodan boravak i neometanu realizaciju transakcija.

Ispred jedne od poslovnica Hypo-Addiko banke u Sarajevu stajalo je desetak građana koji su pokušali u znak protesta uplatiti po pet feninga.

Gordana Bagarić, jedna od korisnica kredita koja je jutros pokušala uplatiti pet feninga u ime protesta navela je da je ušla u banku kao klijent.

“Ušla sam kao klijent i rekli su mi da mogu samo da uplatim jednu transakciju za cijeli dan. Na to smo ja i kolegica tražile pismenu odluku. To naravno nismo dobili i oni su automatski zatvorili banku. Do obavijesti smo sjedili unutra, da bi nas nakon toga pod prijetnjom policije istjerali vani i rekli da je banka zvanično zatvorena”, rekla je Bagarić.

