Zbog lošeg održavanja, mještani blokirali put prema Ustiprači

Mještani fočanskih mjesnih zajednica Dragočava, Godijeno i Slatina blokirali su danas na sat vremena magistralni put Foča-Godijeno nezadovoljni lošim stanjem u kojem se put nalazi i, kako ističu, nebrigom i neadekvatanim tretmanom Javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske”.

Mještani tvrde da su godinama upozoravali nadležne na loše oržavanje ovog pravca, koji ima i strateški značaj, jer je jedina veza kroz Republiku Srpsku Hercegovine sa ostatkom Srpske.

Rade Papović, koji je u Slatini obnovio spaljenu kuću, kaže da je put iz godine u godinu sve gori. “Rupe su ogromne. Put od nekih 20 kilometara ja svojim autom pređem za sat vremena”, kaže Papović.

Zahir Klinac iz Godijena ističe da je put prepun rupa i da mještani traže samo da se vrati asfalt kakav je bio prije proširenja.

“Ne treba nam asfalt širine osam metara, već da bude kao nekada. Autobus je nekada išao 11 puta dnevno, a sada nema nijednog. Garantujem da u BiH nema goreg puta”, kaže Klinac.

Mještani tvrde da i kada se uradi nasipanje, to bude u tankom sloju i veoma nekvalitetno, tako da tampon traje samo do prve kiše.

Predsjednik Mjesne zajednice Godijeno Dragoslav Stanojević kaže da je Savjet Mjesne zajednice godinama izbjegavao blokadu puta, nadajući se da će nadležni nešto preduzeti, ali da se to nije dogodilo.

On je pojasnio da je put ranije bio magistralni čitavom dužinom od Foče do Ustiprače u opštini Novo Goražde, a da je naknadno prekategorisan, pa je ostao magistralni do Godijena u dužini od 12 kilometara, a dalje se vodi kao lokalni put od izuzetnog značaja.

“Od Godijena do Slatine, dokle je teritorija opštine Foča, je još 12 kilometara, a dalje put vodi preko prevoja Potrkuša, gdje se tek ništa ne radi na njegovom održavanju”, rekao je Stanojević.

