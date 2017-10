Zbog limuzina u Vladi RS tvrde da su spremni dovesti 10.000 ljudi na protest

I dalje smo tu i nismo zakazali, kažu iz pokreta ”Restart Srpska”. Uvjeravaju da to što trenutno miruju ne znači da su odustali od svojih zahtjeva upućenih vlastima Srpske.

Ipak, mimo njihove pažnje, i skoro u tišini, ministri, poslije malog predaha, nastavljaju da kupuju skupocjene limuzine.

“Mi ćemo nastaviti sa daljim pritiscima i ne isključujemo mogućnost novih protesta u budućnosti, u novembru, ili ćemo se infrastrukturno širiti pa ćemo na proljeće dovesti 10.000 ljudi pa ćemo da vidimo hoće li usvojiti odluku ili neće”, rekao je Stefan Blagić, predsjednik Udruženja “Restart Srpska”.

Restartovci se hvale da su, u međuvremenu, imali performans kod naplatnih kućica i napravili zid plača i podvlače da nisu odustali od zahtjeva o sprečavanju kupovine luksuznih automobila koji su građane Srpske digli na noge.

“Spreman sam itekako da vidim sa udruženjem ‘Restart’, mojim prijateljima, i da već naredne sedmice preuzmemo korake, već od ponedeljka, utorka. Ono što ja prvo podržavam i osnovno je upravo ono zbog čega smo se i okupili, a to je cijena automobila, 50.000KM plus PDV da se to ispoštuje”, rekao je Draško Stanivuković, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.

Kako će uspjeti da privole vlast da ispuni njihove zahtjeve u ”Restartu” ne otkrivaju. U priči za ATV sjetili su se i svoje ideje za smjenu ministra prosvjete i ostavku Vlade Željke Cvijanović, na kojima će, kako tvrde, insistirati.