Zbog leda nema plovidbe Savom ni pretovara u Brčkom

Nizak vodostaj, temperatura i ledene sante obustavile su plovidbu rijekom Savom. Posljednji komercijalni brod iz brčanske luke isplovio je prije više od mjesec dana.

Toliko dugo nema ni pretovara i zbog toga je jedan dio radnika na godišnjem odmoru. Ostali saniraju tehničke štete ili popravljaju objekte u Luci.

„Mi smo negativno započeli ovu 2017-tu, jer mi uopšte u ovoj godini nismo imali pretovar. Nijedan brod nije upolivo, nije imao mogućnosti da uplovi. Kao što sam to već rekao, nadam se da će se do kraja ovog kvartala to sve već ispraviti na ono planirano – 57 hiljada“, rekao je Alija Osmanbašić, v.d. direktora JP „Luka“ Brčko

„Problem postoji zato što mi i na Dunavu imamo ograničenje plovidbe. Praktično, zabranu plovidbe i isto je Kapetanija u Sremskoj Mitrovici ograničila plovidbu tako da nemamo komercijalne plovidbe“, kazao je Mladen Rogić, kapetan Kapetanije Brčko distrikta

Kako u BiH nema ledolomaca, tog posla, ovih dana, latili su se Brčaci i uspjeli su da razbiju ledeni čep koji se formirao kod mosta. Ipak, opasnost nije prošla, jer u Kapetaniji distrikta očekuju da će Sava donijeti nove sante leda. Upozoravaju građane da izbjegavaju kretanje rijekom, i da bolje zaštite svoje brodice usidrene na obali.

„Još uvijek postoji u limanima, na mjestima gdje je riječni tok sporiji da se formiraju ti takozvani ledeni čepovi, koji ovdje, za razliku od nizvodnog toka donjeg toka rijeke Save, nisu te debljine kao što je to u donjem dijelu“, rekao je Mladen Rogić, kapetan Kapetanije Brčko distrikta.

I u Kapetaniji i u Luci su optimistični. Nadaju se da će situacija biti povoljnija za mjesec dana, a plovidba omogućena. Ako tako bude, brčanska luka bi mogla da nadoknadi izgubljeni dio posla. Uvjereni su da će i ovu kao i prošlu godinu da završe uspješno.