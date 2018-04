Zbog dolaska ruske delegacije u Banjaluci najviši stepen bezbjednosti

Pogača i so – tradicionalni srpski običaj za dobrodošlicu bili su spremni za Valentinu Matvijenko, najmoćniju ženu Rusije, čim je izašla iz aviona u Mahovljanima.

Nakon toga, za uglednu gošću je odigrano gluvo glamočko, pa se zaputila ka Banjaluci, na sastanke sa političkim vrhom Republike Srpske.

U centru Banjaluke puste ulice. Dok su trajali sastanci, u blizini Palate predsjednika je bio zabranjen pristup pješacima, dok su okolne ulice bile blokirane za saobraćaj.

Lokali koji su uobičajeno puni proljećnim danim bili su prazni do pet popodne, a oni koji su radili nisu smjeli da toče alkohol. Nivo bezbjednosti nezapamćen godinama.

Centar Banjaluke je danas bio prepun policije. Plavci su se mogli naći na skoro svakom koraku. Banjalučani pamte da se ovoliki nivo bezbjednosti posljednji put desio prije 15 godina, kada je papa Jovan Pavle II došao u grad na Vrbasu.

Banjalučani koje je sretala ekipa ATV-a uglavnom ne mare previše za blokirane ulice i zatvorene kafane. Kažu da je to problem za one bez posla, a oni koji rade su ionako “zaglavljeni” po kancelarijama. Kažu već su puno puta blokirane ulice zbog raznoraznih događaja, a ovaj, kažu, to svakako zaslužuje.

Dok su Banjalučani tražili put kroz blokiran grad, ruska delegacija je iz predsjedničke palate prešla u Narodnu skupštinu.

Nakon svečane sjednice, delegacija je otišla na svečani ručak, gdje su im, kako ATV saznaje, servirani tradicionalni srpski specijaliteti. Poslije ručka i koncerta u Banskom dvoru, delegacija se zaputila nazad u Moskvu.