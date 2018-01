Zbog dima iz škole zatvaraju prozore!

“Smrad od dima budi me svako jutro”, kaže Vojislava Runić koja stanuje kod OŠ “Dositej Obradović” u naselju Obilićevo.

Iz dimnjaka škole izlazi gust dim, zbog kojeg niko ne može da otvori prozor, kaže Vojislava, koja je sa prozora ugledala ekipu ATV-a i odmah se obratila.

“Tako da ne možete od tog zagađenja ni da izluftate kuću, ne možete da otvorite prozor. To je nesnosno, ja vama to ne mogu reći, ja sam to slikala u par navrata, nema kome se nisam obraćala. Lično znam da je predsjednik kućnog savjeta, ima jedno tri četiri godine poveo kampanju oko toga”, ispričala je Vojislava Runić.

“Više ne znam kome da se obratim”, kaže Zvonko Lovrić, koji je sa sobom ponio i fasciklu sa papirima. Kaže da u školi lože ugalj i da zbog toga zagađuju vazduh. Kucao je na mnoga vrata, jer kako kaže, više ne može da izdrži smrad u naselju.

“To treba da vidite, to iz ove škole, to suklja, kao neki alhemičari koji rade sa nekim materijama. To suklja žuti, tamni dim, gdje su to, stotine kila pokvarenih jaja. To je smrad koji mi ovdje svakodnevno trpimo”, kaže Zvonko Lovrić.

Iz škole nisu htjeli pred kamere, ali tvrde da od ove godine za ogrjev koriste drva, a ne ugalj. Ekipi ATV-a pokazali su nove peći i drva koja su nabavili za ovu sezonu. Ugalj koji smo zatekli ispred škole, kažu, stoji tu od prošle sezone, a ispoštovali su, tvrde i ostale procedure.

“Od nas je traženo da ispitamo nivo zagađenosti neposredne okoline škole od strane naše ložionice, što smo u dva navrata učinili i gdje je ustanovljeno da je nivo zagađenostu ispod dozvoljene”, navode iz Osnovne škole Dositej Obradović.

Kada je zagađenost vazduha posljedni put ispitana, ATV nije uspjela da sazna. Iz Gradske uprave stiže obećanje, da će inspekcija sutra izaći na teren.