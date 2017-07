Zbog bola u laktu, Đoković predao meč Berdihu!

Novak Đoković bio je prinuđen da preda četvrtfinalni duel Vimbldona Tomašu Berdihu zbog povrede desne ruke, pri vođstvu Čeha – 7:6(2), 2:0.



Novak je svojim servisima otvorio duel i ni ovoga puta nije pogriješio, jer je veoma sigurno stigao do svog prvog gema.

Tomaš je potom bio nešto manje ubjedljiv, ali je i on bez većih problema uspeo da se “upiše”, da bi onda pomalo namučio Đokovića. Međutim, Srbin je, za razliku od rivala, daleko više pogađao prvi servis, pa je rutinski stigao do preokreta i nove prednosti. Ali, samo nekoliko minuta kasnije uslijedio je novi odgovor Berdiha – 2:2.

Obojica su tražili ritam na samom startu meča, a čini se da su ga pronašli u petom, odnosno šestog gemu. Iako nije bilo novih brejk šansi, uz nešto veći broj grešaka, bilo je evidentno da polako podižu nivo svoje igre i da ih čeka velika borba – 3:3.

Ni u naredna dva gema se ništa drastično nije promijenilo, gotovo da i nije bilo uzbuđenja, ali je Novak zabrinuo sve svoje navijače bolnom grimasom u pauzi između poena, zbog hroničnih problema sa ramenom, ipak – odlučio je da ne zatraži pomoć ljekara – 4:4.

Grimasa je i dalje bila prisutna na Đokovićevom licu, ali to ga nije spriječilo da obezbijedi taj-brejk, odnosno da namuči Berdiha prije nego što je i on učinio isto. Uspeo je da stigne od 0:40 do dva đusa, ali ne i šanse da ranije završi prvi set, pošto je Tomaš ponovo pronašao servise – 6:6.

Čeh je bolje ušao u trinaesti gem, jer je odmah napravio mini-brejk, sjajnim riternom i drop šotom, da bi zatim ušao u raspravu sa sudijom, smatrajući da mu pripada poen, a ne novi prvi servis. Uprkos tome, uspijeva još jednom odlično da odservira i tako da potvrdi stečenu prednost (3:0).

Iako je uspio da uzme naredni poen, sljedeća dva je izgubio, a zatim i četvrti, pa Berdih poslije više od dve godine uzima set u meču protiv Đokovića – 6:7(2)!

Djelovalo je da je, kao i u duelu sa Adrijanom Manarinom, u pitanju rame, ali je ipak posrijedi bol u laktu, zbog koga je srpski igrač zatražio intervenciju ljekara između dva seta, a na početku drugog seda morao i da odustane od borbe.

Berdih će za plasman u finale igrati sa boljim iz duela između Rodžera Federera i Miloša Raonića, dok će se u drugom polufinalu sastati Marin Čilić i Sem Kveri.

(B 92)