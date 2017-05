Zbog Banje Vrućice burno u teslićkom SNSD-u

Zbog izmjene regulacionog plana Banje Vrućice, teslićka opozicija napustila je skupštinu, ali se i podijelila.

Nakon što taj zahtjev ni poslije četiri mjeseca nije dospio na dnevni red devet odbornika iz SNSD-a, SP-a i šešeljevih radikala izašlo je iz sale. Iako krnja, skupština je nastavila rad, a u nekoliko tačaka i uz učešće dva odbornika SNSD-a. Na pauzi su otišli, ali ne i napustili skupštinu.

Odbornici SNSD-a koji su i nakon izlaska kolega ostali na skupštini nisu želejli pred kameru. Rekli su nam da je za izjave nadležan predsjednik kluba odbornika.

To što smo ostali je naš lični stav, kratko poručuju telefonom i dodaju da iako su ostali na skupštini, ostaju i u stranci. Tamo kažu da će njihov postupak ipak pod lupu.

„Sa njima će se odmah nakon završetka skupštine razgovarati koji su razlozi zašto su ostali i u skaldu s tim će se preduzeti eventualne odgovarajuće mjere“, rekao je Mišo Stojanović, predsjednik kluba odbornika SNSD-a Teslić.

Nezvanično, nejedinstvo u teslićkom SNSD-u traje mjesecima, a tri odbornika odavno djeluju mimo kluba. Dvoje od njih danas je suprotno odluci kluba ostalo u sali. SNSD je zato imao podršku ostatka opozicije. Tvrde da je potrebna dokumentacija dostavljena i osim političke pozadine ne vide razlog što vlast ne da zeleno svjetlo za rekonstrukciju koja bi otvorila petnaestak radnih mjesta.

„Oni sad u svojim kuloarima pričaju da neće to nikad stavit na dnevni red“, rekao je Slavko Škrebić, predsjednik Kluba odbornka SP Teslić

Hoćemo, već sutra, odgovara prvi čovjek Teslića. Uvjerava da dokumentacija nije potpuna, i da za Banju kao i sve ostale važi isti zakon.

„Sve je to iscenirano politički ali vrlo je rješivo i biće riješeno u vrlo skorom periodu. Ako to ispune sutra to će ići prekosutra na dnevni red skupštine“, rekao je Milan Miličević, načelnik opštine Teslić (SDS).

Jedino u čemu je većina aktera saglasna je da priča o regulacionom planu Banje Vrućice ima političku pozadinu. Mogla bi da bude okidač za već napete odnose unutar lokalnog SNSD-a. Iako tvrde suprotno, spekuliše se da bi pojedini odbornici te stranke, mogli u PDP, a pominje se i osnivanje novog kluba.