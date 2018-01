Zbog akciza pod lupom inspektora i plin za domaćinstva

Zbog novog zakona o akcizama, od prvog februara auto gas poskupljuje za oko 45 feninga. Vozačima koji su zbog uštede na motore ugradili plinski pogon od sada će se naplaćivati dvije putarine po 20 feninga, a ostaju oslobođeni akcize za budžetsku potrošnju.



Ipak, cijene skaču za 50 odsto, pa se inspektori plaše malverzacija. Na gas za kućnu upotrebu se ne plaća putarina, pa će krajnji korisnici biti pod posebnim nadzorom.

Na tržištu gasa okrene se oko 180 miliona maraka, pa sad kada se uvode akcize mnogi strahuju od milionskih poreskih utaja. Pripazite dobro upozorava inspektore i narodni poslanik Vojin Mitrović, koji se i sam bavi tim poslom. Kaže da se i dalje na pumpama plin sipa u boce i da uvoznici tu imaju dosta prostora za malverzacije.

“Da uvoznici to prikažu kao da je to prodato za domaćinstvo a da ovi ovamo to na neki način sakriju. Postoji postoji mogućčnost ali sve se može iskontrolisati kao i za vajt špirit, kerozin i slično”, rekao je poslanik SNSD-a u NSRS Vojim Mitrović.

Vajt špirit i druga bazna ulja koja se koriste za pravljenje lažnog goriva takođe će biti pod posebnim nadzorom kažu u upravi jer rast poreza podstiče crno tržište. Što se tiče gasa uveli su poseban dokument pa će uvoznik već na samoj granici morati da kaže za šta će ga koristiti. Uz carinsku deklaraciju popunjavaće i posebnu izjavu o namjeni gasa, a da li će to ispoštovati inspektori će kontrolisati svim raspoloživim snagama.

“Pored uprave tu su i entitetske inspekcije koje će svakako vršiti kontrole kada je u pitanju namjena gasa koji se koristi prvenstveno za domaćinstva.A isto tako moram reći da svi oni uvoznici koji se bave na veliko uvozom gasa u Bosnu i Hercegovinu i koji tek taj gas distribuišu dalje i ne znaju krajnju namjenu tog gasa na takav gas će svakako biti obraćunata putarina”, rekao je portparol UIO Ratko Kovačević.

U upravi za indirektno oporezivanje već rade punom parom jer od prvog februara poskupljuju i plin i gorivo. Do kraja mjeseca svi vlasnici pumpi moraju popisati stanje i dostaviti Upravi za indirektno oporezivanje.

Inspektori će kontrolisati da ne dođe do zamjene dizela lož uljem, spremaju spiskove vozača koji koriste plin, a pratiće i potrošnju plina za kućnu upotrebu. Sve to kako bi spriječili da novac od povećanja akciza umjesto na posebnom računu za izgradnju puteva, završi na crnom tržištu.