Zbog adaptacije SSP-a poljoprivrednici gase proizvodnju

Prazni boksovi na farmi Save Vasiljevića u Gradišci, spremno čekaju prvi februar.

Stupanje na snagu prilagođenog sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju znači pad otkupnih cijena mesa jer se ukidaju carina na visoko subvencionisane proizvode iz Evropske unije. Zato je Vasiljević farmu od devetso svinja sveo na tristo što kaže rade i ostali mali proizvođači. Dalji pad otkupnih cijena mesa kaže ne mogu izdržati pa ne namjerava još dugo da se bavi ovim poslom.

“Imam farmu u koju sam ulozio posljednji dinar evo je prazna. To je zalosno. Jos je zalosnije sto mi je sin od dvadeset i četiri godine ostao da nastavi ovaj posao, evo on trazi već posao on mora ici negdje. Pa neka ova zemlja bude pusta kao što postaje pusta.Ljut sam ljut sam i ogorcen sam na to”, kaže Stevo.

Panika hvata i veće farmere poput Ranka Sarajlića ali on svoju proizvodnju ne namjerava da smanjuje jer se kaže samo ulaganjem može opstati. Ipak kad sve baci na papir u trenutnom omjeru snaga udar uvoza neće izdržati. Zato je kaže ključna strategija Udružanja poljoprivrednika povećanje agrarnog budžeta. Kaže da farmer u Federaciji koji ima isti obim proizvodnje godišnje dobije 250 000 maraka više jer je veći budžet a manje korisnika. Ako Srpska poveća izdvajanja i odpadnu mali farmeri, oni veći kaže možda i prežive ukidanje carina.

“To sada kada se ukine doćiće do ugrožavanja određenih proizvodnji i biće jako teško to raditi dalje. Što se tiče proizvodnje u vlastitoj firmi ne mislimo smanjivati proizvodnju mislimo se snažno kroz udruzenje boriti da se zaštiti domaća proizvodnja i da se povećaju podsticaji”, poručuje Ranko.

Od povećanj podsticaja za sada nema ništa jer to nije predviđeno budžetom za 2017. Vlada je juče priznala da od priče da će Njemačka sanirati milionske štete koji se očekuju zbog adaptacije SSP-a, nema ništa. Ministar poljoprivrede danas tvrdi da još ništa nije gotovo jer se razgovori i dalje nastavljaju. Za sada je izvjesno da će Njemci dati tehničku i logističku podršku.

“To nije beznačajno, to je vrlo bitno i mi to trebamo imati u uslovima i kada bi imali sredstava kojima bi sanirali stanje šteta”, rekao je Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede.

A štetu tek treba da procjeni Svjetska banka koja će posao uraditi do kraja januara. Ministar Mirjanić kaže da će direktna šteta biti ogromna jer će Srpska samo na ukidanju carina izgubiti 40 miliona godišnje što su 2 trećine agrarnog budzeta. Uvozne kvote koje su dogovorene trebale bi se povećavati svake godine pa je Mirjanić danas procjenio da bi u tom periodu šteta za domaći agrar trebala biti oko 650 miliona.