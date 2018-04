Završene javne rasprave o Zakonu o žrtvama ratne torture

Sredinom godine pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske naći će se prijedlog Zakona o zaštiti žrtava ratne torture. Biće promjena i u odnosu na nacrt. To potvrđuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović i poručuje da su javne rasprave završene krajem marta, i da nisu prošle bez primjedbi.

“Mislim da će biti nekih korekcija. Bilo je primjedbi na one tri godine da moraju biti u Republici Srpskoj i za ono u protivničkoj vojsci i tu je bilo primjedbi. Sješćemo i te ćemo rasprave analizirati. U svakom slučaju nastojaćemo da napravimo jedan kompromisni zakon”, kaže Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Sumiranje javnih rasprava planiraju poslije praznika, kada će se sastati radna grupa za izradu zakona. Uvjeren je Savanović da je zakon, koji je podigao prašinu u Srpskoj, neophodan i da će zadovoljiti sve strane.

“Javne rasprave su ipak pokazale da je mnogo nezadovoljnih”, tvrdi Božica Rajilić. Ne spori da je na raspravama bilo dobrih prijedloga poput onog da pomoć pri samozapošljavanju treba da ostvare i djeca žrtava silovanja. Međutim, prijedlog Bošnjaka da se taj zakon prenese na nivo BiH je, kaže, nedopustiv.

“Oni su posebno insistirali na zakonu na nivou BiH što je posebno zla namjera. Jer da je trebalo da postoji zakon na nivou BiH, onda se ne bi ni donosili ostali zakoni na entitetskom nivou i da su to već uradili prije 20 godina ja sad to ne bih morala raditi, to bi bilo završeno”, rekla je Božica Živković Rajilić, predsjednik Udruženja žena žrtava rata RS.

Napominje da bi, ukoliko bi se zakon prenio na nivo BiH, to značilo da su Srbi bili žrtve navodne agresije Srbije. Oko 500 žrtava ratne torture do sada, kaže, jedine u Srpskoj nisu bile zakonska kategorija, pa je Zakon na nivou entiteta neophodan.

On diskriminiše bošnjake, tvrdi narodni poslanik Narodne Skupštine Repulike Srpske Admir Čavka.

“Radi se o Zakonu koji treba sve žrtve da tretira kao žrtve i Zakon treba da bude isti prema svima. U samom nacrtu Zakona nisu bile obuhvaćene sve žrtve i mi smo tražili da oni budu obuhvaćeni cijelim procesom”, kaže Admir Čavka, Klub poslanika Koalicije “Domovina” u Narodnoj skupštini RS.

Kaže Čavka da je voljan da podrži zakon jedino ako se taj segment izmijeni.

“U Zakonu jasno piše da su obuhvaćene sve žrtve ratne torture na prostoru bivše Jugoslavije, koje posljednje tri godine borave na teritoriji Republike Srpske”, na to odgovara ministar Savanović.

O diskriminaciji se može govoriti samo kada je u pitanju Zakon o civilnim žrtvama rata u Federaciji, nadovezuje se Božica Rajilić. Podsjeća da, prema njemu, žrtva ratne torture mora da se vrati na prvobitnu adresu u Federaciji BiH.