Završena vanredna sjednica Anketnog odbora: U toku pres Drage Kalabića!

U Banjaluci je završena sjednica Anketnog odbora formiranog odlukom Narodne skupštine Republike Srpske s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića.

U toku je pres konferencija zamjenika predsjednika Anketnog odbora Narodne skupštine Srpske Drage Kalabića.

“Nismo se dogovorili oko nekih proceduralnih stvari koje su osnova našeg rada. Ja sam preglasan u tome da predsjednik Odbora ne može iznositi svoje stavove kao stavove Odbora, kada to nije izglasano na sjednici. On izgleda može u pidžami, u kafani da iznosi svoj stav i da kaže da je to stav Odbora”, rekao je Kalabić.

On je istakao da se procedure moraju poštovati.

“Zašto on ima potrebu da krši procedure, i zašto je pod presijom da to mora biti tako. Potreba je da se ovo što brže završi, ja sam htio da se odrade još neke stvari, nije udovoljeno mom stavu. Ja sam sugerisao kolegama da ne ulazimo u istražne radnje, ali nisam to mogao da spriječim”, rekao je Kalabić.

Kalabić je, kako kaže, smatrao da nije u redu što nisu uzeli izjave od suspendovanih inspektora ili stručnjaka iz oblasti patologije, a ne da patologa ispituju laici. On dodaje da je “očito da neko ima namjeru da se knjiga brzo zatvori i da se to tako uradi”.

“Vi znate da sam ja potpuno onemogućen, jer sam pozicija, ali ja imam svoj stav i pravo da ga kažem. Ne bih spekulisao o tome kako će izgledati zaključci, ali sam rekao oko stavova svakom članu odbora da bi, u skladu s Poslovnikom, trebalo dozvoliti da ima svoje mišljenje. Moji prijedlozi nisu danas uvaženi, ali nećemo o tome dok ne donesemo konačni izvještaj”, rekao je zamjenik predsjednika Anketnog odbora i dodao da je ružno da se Poslovnik krši na taj način i da “postoji stalna presija da se požuri, da se skrate neke radnje.

Kalabić je ponovio da članovi odbora moraju da urade sve kako treba, bez obzira na to koliko to može potrajati.

(ATV)