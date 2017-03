Zavirite u novi dom Novaka Đokovića u Majamiju VIDEO

Novak Đoković ove godine zbog povrede ne učestvuje na turniru u Majamiju, gdje je nedavno kupio preljepi stan sa pogledom na plažu.

Ova nekretnina ima tri spavaće sobe, i nalazi se u novom stambenom kompleksu “Eighty Seven Park”, koji je projektovao slavni arhitekta Renco Pjano.

Pored toga što pruža nevjerovatan pogled na Atlanski okean, Novak će u novom domu uživati u bazenu i privatnom parku, u kojem će nesumnjivo provoditi dosta vremena sa suprugom Jelenom, sinom Stefanom, i bebom koja je na putu.

Vijest da je Đoković kupio ovu nekretninu objavljena je u januaru, a sada je otkrivena i cijena. Našeg tenisera će ovaj stan koštati i do 8,9 miliona dolara, piše “The Real Deal”. Kvadratura stanova u kompleksu može biti od 130 do 650 kvadratnih metara. Cijene se kreću od 1,6 do nevjerovatnih 45 miliona dolara za penthaus.

