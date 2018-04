Zavedi me, razvedi me

Subota, 14.04.2018, 21:00

Miles Massey je uspješni advokat, specijalizovan za razvode, koji ima baš sve. Sve se to mijenja kada Miles nailazi na dostojnog protivnika u prekrasnoj Marylin Rexroth. Ona će uskoro biti bivša žena njegovog klijenta, Rexa Rexrotha, bogatog vlasnika nekretnina. Uz pomoć privatnog detektiva, ona drži Rexa u šaci i čini se da će nakon razvoda biti financijski zbrinuta do kraja života, no zahvaljujući Milesovoj sposobnosti ona ostaje bez svega. Ali, Marylin ne voli gubiti i kreće u osvetu.

Glavne uloge: George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush, Cedric the Entertainer, Edward Herrmann, Paul Adelstein…