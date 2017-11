Zatvoreni zbog nelegalnog klađenja! FOTO

Inspektori Odjeljenja za inspekcijski nadzor Republičke uprave za igre na sreću otkrili su nelegalno priređivanje kladioničkih i elektronskih igara na sreću putem terminala za sportsko klađenje u ugostiteljskom objektu “Dado M” u Tesliću i “Fortuna” u Zvorniku.

Predmeti, koji su služili za izvršenje prekršaja oduzeti su, a protiv odgovornih lica čiji su inicijali M.S. i B.Đ, koja su priredila igre na sreću suprotno odredbama Zakona, preduzete su mjere predviđene Zakonom o igrama na sreću, saopšteno je iz Uprave.

Inspektori su u sportskoj kladionici “Bet in” u Roćeviću, u Zvorniku, otkrili radnika koji nije bio prijavljen u jedinstveni sistem obveznika doprinosa i izvršili pečaćenje objekta u kojem se priređuju igre na sreću, odnosno izrekli mjeru zabrane obavljanja djelatnosti do otklanjanja nepravilnosti.

Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske zaprijećene su novčane kazne u iznosu od 10.000 KM do 30.000 KM za pravno lice ako ne podnese prijavu za registraciju obveznika doprinosa u jedinstveni sistem, kao i za odgovorno lice u iznosu od 3.000 KM do 9.000 KM, te zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti do otklanjanja nepravilnosti, a najmanje u trajanju od 15 dana, koja se izvršava odmah pečaćenjem prostorija.

Inspektori Republičke uprave za igre na sreću i u narednom periodu nastaviće sa intenzivnim, planskim sprovođenjem inspekcijskih nadzora s ciljem otkrivanja prekršaja iz oblasti igara na sreću, kao i prekršaja u vezi sa neprijavljivanjem radnika u jedinstveni sistem obveznika doprinosa u skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske.

