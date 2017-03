Zatvorena Bijela kuća, nađen sumnjiv paket

Bijela kuća je zatvorena nakon što je pronađen „sumnjivi paket“, a specijalne policijske jedinice istražuju područje, javljaju strani mediji.

Kako se navodi, svi prisutni su evakuisani s mjesta na kom je paket pronađen, a putevi ka Bijeloj kući su zatvoreni.

Jedna od novinarki prusitnih u Bijeloj kući, na svom nalogu na Tviteru objavila je da su novinari “praktično zaključani u sali za medije”.

We are literally locked in the press briefing room at the White House. SS has evacuated North Lawn. pic.twitter.com/w6GxnVow52

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 28, 2017