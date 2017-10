Zašto vas on više ne želi nakon seksa?

Proganjao vas je danima, možda i mjesecima, a nakon što je dobio šta je htio više se ne javlja. Zašto?

Zašto će muškarci uraditi baš sve da vas odvuku u krevet, a nakon toga se okrenuti i prestati javljati?

Evo tri najvažnija razloga zašto to rade!

1. Uzrok je hemijska reakcija

Nakon seksa, nivo hormona oksitocina kod žena se povećava, dok maženje i bliskost snižavaju nivo muških testosterona. Stoga oni nesvjesno žele napraviti nešto produktivno za sebe kako bi se opet podigao nivo testosterona.

2. Osjećaju krivicu

Ako se muškarac sa ženom seksa prerano, počinje se osjećati krivim i želi pobjeći s mjesta ‘zločina’ što prije. Zna da vas je iskoristio i zato želi pobjeći. Zvuči ludo, ali za to – okrivljuje vas! To nas vodi do trećeg razloga…

3. Previše se dajete

Muškarci se ne zaljubljuju kada primaju. Oni se zaljubljuju kada daju. Dakle, zaljubljuju se prije seksa, a ne nakon. Ako muškarac misli da je zaslužio pravo biti s vama jer se silno trudio osvojiti vas, ostaće s vama!

(ELLE.hr)