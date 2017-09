Zašto se se pojavili neki novi loši klinci?

Većina mladića u kriminalnoj grupi koju je MUP juče razbio, jedva imaju 20 godina.

Za hobi su za razliku od vršnjaka izabrali šverc droge i oružja. Razlog zbog kojeg umjesto fakulteta biraju klanove su lakše sticanje novca i položaja u društvu, smatraju psiholozi. Nije ni čudo, kaže psiholog Aleksandar Milić, jer vrijednosti su odavno postale iskrivljene, a idole umjesto u knjizi najčešće pronalaze u filmovima.

“Djeca odrastaju i nemaju dobre navike, naprotiv, tamo gdje izostaju dobre navike od svojih obaveza u ranijem periodu odrastanja, kroz osnovnu školu i srednju školu, onda se stvaraju loše navike, a to je neaktivnost nerad i destrukcija i određena razmišljanja kako doći do sredstava za svakodnevni život”, izjavio je psiholog Aleksandar Milić.

A šverc je za omladinu postao najbrži put do para. Da bi se sprjiečio takav način života i zarade, sociolozi na oprez i djelovanje pozivaju roditelje i školu.

“To su škole, to su vrtići, to su i određene institucije vlade naše. Svakako da je tu i primarna ćeija porodica jako važna. Naravno ta primarna socijalizacija kreće iz kuće i okruženja, to su njihovi vršnjaci”, izjavio je sociolog Vedran Francuz.

A upravo okolina i poznanici uvuku mlade ljude u svijet kriminala. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni dvadesetogodišnjaci su na telefonske pozive odlazili na dogovorena mjesta i prodavali robu. To su najčešće bile diskoteke.