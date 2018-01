Zašto je general Dikić otpustio branioce?

Postupak koji se u Podgorici vodi protiv Bratislava Dikića i ostalih “može da se mjeri sa kafkijanskim”, kaže advokat Goran Petronijević koji je branio Dikića.

“Prijetili su nam, prisluškivali advokate odbrane, onemogućavali odbranu, tome treba dodati rigidan stav Sudskog vijeća prema svemu što je odbrana predlagala”, kazao je Petronijević Sputnjiku, nakon vijesti da je bivši šef srpske Žandarmerije raspustio tim svojih advokata.

Dikić je u grupi optuženih da su u Crnoj Gori pokušali da sruše režim, odnosno terete se za terorizam.

Podgorički mediji prenose da je do otkazivanja punomoćja advokatima došlo jer se Dikić sa braniocima sukobio zbog odluke da prizna učešće u organizaciji “državnog udara” na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine.

Goran Petronijević zbog obaveze poverljivosti nije mogao da potvrdi Sputnjiku ovu informaciju, ali kaže da su on i njegov klijent bili izloženi nevjerovatnim pritiscima. Proces je od samog početka pun neregularnosti, strahovitih institucionalnih i vaninstitucionalnih pritisaka, kaže Petronijević za Sputnjik.

“Prijetili su nam, prisluškivali advokate odbrane, onemogućavali odbranu, tome treba dodati rigidan stav Sudskog vijeća prema svemu što odbrana predlaže. Jednom rečju, postupak može da se meri sa kafkijanskim, u pravom smislu te riječi. Ovo je jedan potpuno nakaradan postupak u neljudskim uslovima u odnosu na odbranu, u odnosu na okrivljene, u odnosu na sve, uz njegovo visočanstvo, ’patrijarha istine‘, čuvenog Sinđelića”, kaže Petronijević za Sputnjik.

Formalno, Dikić ne može da sklopi nagodbu sa Sudom, jer je to mogao da učini samo do glavnog pretresa, ali navodno sebi može da olakša položaj priznanjem da je član kriminalne grupe. Jasno je da su Dikićevi branici bili na pogrešnom putu, kaže za Sputnjik advokat Borivoje Borović, uz konstataciju da mu je žao što nije prihvatio da se bavi ovim slučajem.

“Ne znam da li Dikić ima ideju da potpiše sporazum o priznanju krivice, mislim da bi to bilo suludo, ali znam da ovom političkom procesu koji se vodi u Crnoj Gori nije dat taj karakter. Po načinu kako ispituje, apsolutno sam siguran da sudija priprema osuđujuću presudu, dobro poznajem to vijeće, postupao sam pred njim u raznim predmetima, nisam im dozvoljavao da krše Zakonik o krivičnom postupku”, kaže Borivoje Borović.

Borović dodaje da je Dikić kao jako bolestan čovjek morao da se prije svega obrati srpskoj Vladi, kao što je to učinio Ratko Mladić. Trebalo je da traži garancije da se liječi, ne zaboravimo, on je bio komandant srpske Žandarmerije, on je penzionisani general srpske policije, to bi pomoglo i raspletu ovog slučaja, kaže Borović.

“Iz toga bi se vidjelo da li je srpska tajna služba radila protiv svojih građana u dogovoru sa tajnim službama Crne Gore, da li bi izveli ovaj fingirani sudski proces za takozvani terorizam. Izjavama da se taj terorizam spremao u Centru u Nišu optužena je srpska država, da su njeni državljani i neki stranci pripremali terorizam. Jasno je da se radi o montiranom političkom procesu”, ocjenjuje ovaj advokat.

Borović dodaje da su njegove kolege, kada su vidjele o čemu se radi, morale da pozovu međunarodne posmatrače i otkažu punomoćje, pa da Sud s advokatima po službenoj dužnosti sprovede ovaj, kako kaže, fingirani, politički proces.

Tužilaštvo Dikića sumnjiči da je vođa kriminalne grupe koja je pripremala terorističke napade na institucije, ubijanje civila i hapšenje premijera Crne Gore Mila Đukanovića.

Grupa srpskih državljana koja je uhapšena 16. oktobra prošle godine zbog sumnje da je pripremala terorističke napade u izbornoj noći u Crnoj Gori, potpisala je sa Tužilaštvom sporazum o priznanju krivice.

(Sputnjik)