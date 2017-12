Zašto Aleksandra Pandurević nije podržala Bosićevu Deklaraciju?

Predstavnički dom Parlamenta BiH usvojio je Deklaraciju o kriterijima za definisanje buduće trase puta između Beograda i Sarajeva, na prijedlog Mladena Bosića, poslanika SDS-a.



U Deklaraciji se, između ostalog, navodi da Predstavnički dom očekuje da Savjet ministara i Ministarstvo komunikacija i prometa, u dogovoru s vladama Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko BiH, zastupaju idejno rješenje trase autoputa Beograd – Bijeljina – Brčko – Tuzla – Sarajevo, kao najracionalnije i prioritetno rješenje.

Usvajanju Deklaracije prethodila je burna rasprava, a ovom prijedlogu najviše su se usprotivili poslanici SNSD-a. No, ono što je najzanimljivije, a otkriveno je tokom glasanja, jeste to da je Deklaraciju odbila podržati predsjedavajuća Kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević, iako ju je predložio njen stranački kolega.

Ona je, naime, sjedila u sali u vrijeme glasanja, ali jedino kod nje je sistem za glasanje pokazivao da ona nije prisutna. S obzirom da su to uočili i drugi poslanici, na to je ukazao Damir Arnaut, poslanik SBB-a, koji je Kolegiju ukazao na to da sistem ne funkcioniše i da pokazuje da poslanik Pandurević nije prisutna, iako ona sjedi u sali.

No, Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma, iako to nije rekao u zvaničnom obraćanju, odnosno u uključeni mikrofon, kazao je „da sistem radi, ali da kolegica Pandurević neće da se registruje i da je to njeno pravo“.

Na to je Arnaut, u zvaničnoj replici, ukazao da bi to trebali utvrditi nadležni.

– Neka to utvrde nadležne službe, radi li sistem za glasanje ili ne. Otkud Vi, gospodine Džaferoviću, znate da radi, jeste li ekspert za elektroniku – upitao je Arnaut.

Međutim, kada je Arnaut u daljem insistiranju, pozivajući se i na član 80. Poslovnika o radu, predložio da se glasanje obavi „ručno“, odnosno podizanjem kartona, jer sistem i dalje pokazuje da Pandurević nije tu, iako u stvari jeste i sjedi na svom poslaničkom mjestu, predsjedavajuća Krišto je kazala da zastupnica Pandurević ima pravo da se isključi i da ne glasa, iako je prisutna.

Na taj način, Krišto je, ustvari ,spasila Pandurević od toga da se mora izjasniti o Deklaraciji.

Ova situacija je ustvari potvrdila ranije pisanje „Avaza“ sa sjednice 25. oktobra, kada je Pandurević, takođe, izignorisala glasanje o tome da se Deklaracija, koju je tada predložio Bosić, uvrsti u dnevni red sjednice.

Kako je „Avaz“ tada otkrio, Bosić za svoj prijedlog o trasi autoputa Sarajevo – Beograd nije dobio saglasnost stranačkog šefa Vukote Govedarice. Govedarica je stoga od predsjedavajuće Kluba Aleksandre Pandurević tražio da ne podrži Bosićev prijedlog. No, Pandurević je tada, kako je kazao izvor Avaza iz SDS-a, da se ne bi zamjerila ni sadašnjem, a ni bivšem stranačkom šefu, s kojim je u bliskim odnosima, odlučila da ne glasa, iako je u trenutku glasanja i tada bila u sali, baš kao i danas.

Tokom rasprave o tome radi li sistem ili ne radi i zašto u njenom slučaju pokazuje da nije prisutna iako jeste, Pandurević se nije oglašavala, samo se zagonetno smješkala.

(Avaz)