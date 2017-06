Zaštitnik građana istražuje naprasnu smrt čovjeka koji je prijetio Vučiću

Vršilac dužnosti zaštitnika građana u Srbiji, Miloš Janković, izjavio je juče da je ta institucija trenutno u fazi prikupljanja dokumentacije o smrti Milorada Nikolića (45) iz Crvenke, koji je nedavno preminuo u zatvorskoj bolnici u Beogradu.

Nikolić je u pritvoru bio od kraja prošle godine pod optužbom da je ugrozio bezbjednosti tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića i ministra policije Nebojše Stefanovića. Nikolić je tokom novembra i decembra 2016. slao preteće SMS poruke na mobilni telefon svog poznanika Danka Batanića.

Miloš Janković je objasnio da zaštitnik građana po pravilu reaguje po pritužbama, ali da u velikom broju slučajeva, kad smatra da je potrebno, pokreće postupak po sopstvenoj inicijativi.

Feđa Dimović, advokat preminulog Nikolića, izjavio je da mu nije jasno kako su čovjeku starom 45 godina, koji je posjedovao međunarodnu vozačku dozvolu za sve kategorije, člansku knjižicu Fudbalskog saveza, jer je godinama bio aktivni fudbaler i koji iza sebe nije imao nijedan incident, ljekari ekspresno konstatovali paranoidnu šizofreniju i smjestili ga u zatvorsku bolnicu.

“Kako je moguće da je čovjek 45 godina normalno živio sa takvom dijagnozom? Po mom mišljenju, doktori koji su uradili to prvo vještačenje pokajali su se, jer su se ubrzo pojavili na pretresu i dali preporuku da on bude pušten iz bolnice i da se njegovo liječenje nastavi na slobodi. Međutim, umjesto da mu sud po preporuci ukine pritvor, on je zatražio da vještačenje uradi Medicinski fakultet u Novom Sadu. To kontrolno vještačenje zatraženo je u februaru i nije izvršeno do danas, a upravo je to bio razlog da ga drže u pritvoru”, rekao je Dimović.

Njemu je na Institutu za sudsku medicinu rečeno da je Nikolić preminuo od srca, kao i da će toksikološki nalaz biti gotov za šest mjeseci. Dimović podsjeća da je poznata stvar da nekontrolisana terapija tako teškim lijekovima dovodi do otkazivanja rada srčanog mišića, što je mnogo puta dokazano prilikom obdukcije ljudi koji su izvršili samoubistvo tom vrstom medikamenata. Dimović se sjeća jedne od njegovih poseta Nikoliću, kada je on nekontrolisano plakao i pravdao mu se da, od kako je počeo da uzima terapiju, ne može da zadrži suze.

“Kada se malo smirio, uspjeli smo da obavimo razgovor i tom prilikom uvjerio sam se da potpuno razumije sve što mu govorim i da normalno komunicira”, rekao je Dimović.

Prema njegovim riječima, država je u obavezi da detaljno istraži uzrok smrti nekoga ko je preminuo u pritvoru pod takvim sumnjivim okolnostima.

(Danas)