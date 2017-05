Zastario slučaj: Darko Šarić oslobođen jedne optužnice!

Jedno od tri djela falsifikovanja dokumenata za koje je optužen Darko Šarić zastarjeva danas, i to zbog sporosti hrvatskih tužilaca, piše Blic.

Kako je Blicu potvrđeno iz Trećeg osnovnog tužilaštva, prvo od tri djela falsifikovanja ličnih dokumenata dogodilo se u hrvatskom konzulatu u Tuzli, 17. maja 2007. Mjesec dana prije toga, 5. aprila, Šarić je priložio lažnu ličnu kartu na ime Tomislav Savatović, kao i izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu na osnovu kojih je dobio hrvatski pasoš.

Za to djelo optuženi narko bos, kako mediji nazivaju Šarića, neće odgovarati jer nastupa zastarjelost, pošto je zaključno sa današnjim danom prošlo 10 godina od tog krivičnog djela.

Do zastarjevanja je došlo zbog ležernosti i čudnog postupanja hrvatskog pravosuđa u slučaju Šarić, pokazuju informacije iz tužilaštva. Naime, kako piše Blic, Šarić je za djelo falsifikovanja hrvatskih dokumenata u toj zemlji optužen 2011, dok je bio u bjekstvu.

Nakon predaje 2014, predmet je ustupljen Srbiji, odnosno Trećem tužilaštvu, ali u Srbiju nije dopremljena i dokumentacija bez koje nije mogla da bude podignuta optužnica.

Srpsko tužilaštvo zbog toga se u više navrata obraćalo hrvatskim pravosudnim organima, čak je urgirano i preko Ministarstva pravde Srbije, a kada ni to nije urodilo plodom iz Trećeg osnovnog tužilaštva su se direktno obratili postupajućem tužiocu iz tog slujčaja. Međutim, ni to nije pomoglo pa se išlo i do zamjenika Državnog odvjetništva.

Na kraju je srpsko Ministarstvo pravde u maju prošle godine molilo kolege iz hrvatske da konačno poguraju dokumentaciju. Tek tada su papiri za Šarića stigli u Srbiju i optužni prijedlog je podignut u januaru 2017, to jest u godini zastarjevanja predmeta.

Zatim su, kako piše Blic, vješti Šarićevi advokati iskoristili dodatne zakonske mogućnosti i time još više usporili čitav proces.

List podsjeća i da ovaj slučaj nije usamljen, odnosno da su “gresi” zastarjeli i Sretenu Jocimću, zvanom Joca Amsterdam, Bogoljubu Kariću, Marku Miloševiću.

(B92)