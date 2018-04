“Zara” profitirala od internet prodaje

Za razliku od švedskog konkurenta H&M, španski trgovac odjećom “Inditex” nije se uhvatio u zamku zanemarivanja internetske prodaje, pa počinje eksperimentisati i s proširenom stvarnošću.

Kako piše “Financial Times”, krajem ovog mjeseca “Inditexova” perjanica “Zara” predstaviće aplikaciju koja koristi proširenu stvarnost primjenjivu u prvih 120 trgovina. Dolaskom u trgovinu kupac će moći aktivirati aplikaciju na pametnom telefonu, a potom se na ekranu smjenjuju prikazi najnovijih kolekcija. Kupac će sve kolekcije moći naručiti putem interneta. To je posljednji primjer “Inditexovog” uranjanja u internet trgovinu. S tim segmentom kompanija se počela baviti relativno kasno, 2010. godine. Ali, plodovi ulaganja u onlajn trgovinu vrlo su jasno vidljivi u finansijskom izvještaju za prošlu godinu.

Od 25,4 milijarde prodajnih prihoda cijele grupe, prihodi internetske trgovine čine 10 odsto. Pritom, ta vrsta prodaje bilježi godišnji rast iznad 40%.

“Onlajn trgovina postaje element koji značajno doprinosi rastu kompanije”, rekao je tokom predstavljanja poslovnih rezultata izvršni direktor Pablo Isla.

“‘Inditex’ je snažno krenuo u internet trgovinu i s mnogo uspjeha. Brzo su uveli besplatan povrat novca kao i dostavu idućeg dana”, komentarisala je za FT En Kričlou, analitičarka maloprodajnog sektora u francuskoj banci Societe Generale.

Dijametralno je to suprotan primjer od H&M-a čiji je prvi čovjek Karl Johan Person priznao “grešku” što kompanija nije dovoljno brzo usvojila internetsku prodaju.

Podsjetimo, H&M je prošle sedmice objavio pad dobiti u prvom tromjesečju od 60% nakon što je u četvrom kvartalu zabilježeno smanjenje od 32%. “Inditex” nema takvih problema i planira da uvede internetsku prodaju na svih 96 tržišta na kojima posluje. Trenutno je etrgovina dostupna u 49 država. Pritom, kompanija je odredila i 19 skladišta iz kojih će se isporučivati roba kupljena preko interneta.

Uprkos rastu prodaje kako u fizičkim, tako i u vebtrgovinama dionica španskog diva u posljednjih godinu dan bilježi minus od 22 odsto. Analitičari ocjenjuju kako to odražava zabrinutost investitora može li se vodeći svjetski trgovac odjećom oduprijeti kompanijama koje odjeću prodaju isključivo preko interneta, kao što su Asos ili Zalando.

Naime, internetska prodaja omogućava i brzo poređenje cijena što pritišće marže, pojašnjava Ričard Čemberlen, analitičar RBC Capital Marketsa. Kompanija taj pritisak već osjeća prošle je godine marža pala na 56,3 odsto, najniže u deset godina. U “Inditexu” tvrde kako pad marži nije rezultat internetske prodaje, već kursnih razlika.

Kako bi podigla marže, a zadržala korak s konkurencijom i zadovoljstvo kupaca, kompanija usvaja nekoliko inicijativa. Jedna od njih je već spomenuti eksperiment s proširenom stvarnošću, a drugi su centralizovani sistem nabavke kako bi se oslobodilo prodajno osoblje, a u trgovinama primijenio princip skladišta. Sistem se već koristi u “Zarinim” trgovinama, a do kraja 2020. biće implementiran na nivou cijele grupe. Treća je ideja koncept “klikni i pokupi” jer se trećina robe kupljene preko interneta isporuči u trgovinama. Andreas Inderst, analitičar Macquarie Capitala, smatra kako se “Inditex” uspio brzo prilagoditi internet kupovini zahvaljujući konceptu brzog dizajniranja novih kolekcija. Za razliku od prosjeka tekstilne industrije, kojoj treba šest do osam mjeseci da nova kolekcija dođe u trgovine, španskoj firmi potrebno je svega 15 dana od dizajna do isporuke.

(Poslovni.hr)