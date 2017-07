Zaprosio svoju dugogodišnju djevojku i njenu sestru FOTO

Muškarac iz Indijane je otišao korak ispred kada je uključio mlađu sestru svoje djevojke u prijedlog za brak.

Kada se Vil Siton počeo zabavljati sa Ešli Šaus 2010. godine, kazao joj je da su ona i njena mlađa sestra Hana, koja boluje od Dounovog sindroma “puni paket” koji on prihvata.

Od tog trenutka Hana je učestvovala u njihovim izlascima, tako da je bilo sasvim normalno da će je Siton uključiti i kada odluči zaprositi svoju djevojku.

Siton je kleknuo u polje cvijeća u blizini njihove kuće u Santa Klausu u Indiani i zatražio od Hane da bude njegov najbolji prijatelj zauvijek, a potom se okrenuo prema Ešli i zaprosio je.

– To je bio najljepši trenutak u mom životu, vidjeti Hanu koliko je sretna i da se osjeća posebno – kazala je Ešli.

– Onda me je pogledao dok sam pokušavala da prestanem jecati. Pitala sam ga “da li sam ja slijedeća?” Potom je kleknuo na koljena i pitao me da budem njegova supruga – govori Ešli.

Siton je pomno isplanirao svaki detalj prosidbe, čak je darovao Hanu vrijednim prstenom, koji je naslijedio od bakine sestre.

Hana je bila oduševljena ovim gestom.

– On me vodi na pecanje i uvijek se šalimo. On me nasmijava i brine o meni – izjavila je Hana.

Vjenčanje je planirano za oktobar, a Ešli je izjavila da će njena mlađa sestra biti glavna osoba na svečanoj ceremoniji.

– Ona je mnogo više od djeveruše, ona je zapravo jedna trećina vjenčanja – izjavila je Ešli.

Hana i Siton će razmijeniti “najbolje prijateljske zakletve”, a svoj prvi prijateljski ples će otplesati uz pjesmu “Najbolji prijatelji” od Harija Nilsona.

(Avaz.ba)