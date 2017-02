Zaposleni u lokalnoj samoupravi dobili kolektivni ugovor

Povećanje najniže, a ograničavanje najviše plate – to je rezultat pregovora Vlade i Sindikata uprave i lokalne samouprave. U Vladi tvrde da načelnici više neće moći sami sebi da daju basnoslovne plate, a oni koji rade za minimalac, neće primati manje od 400 maraka. Resorni ministar, Lejla Rešić, kaže da kolektivni ugovor do sada nije određivao gornju granicu, već da je to ostavljeno na povjerenje lokalnim zajednicama.

Pojedini načelnici su, kaže, bili previše pohlepni. Zato su odlučili da odrede gornji prag jer su, bez obzira na rezultate i uslove u kojima žive, sami sebi određivali plate. I to sve po zakonu.

“U posljednjih nekoliko mjeseci, došlo je do snižavanja u Gradišci i u Kneževu, koji su do tog snižavanja, plate su bile do tri i po hiljade maraka za predsjednika skupštine, do pet hiljada maraka za načelnika opštine”, rekla je Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave RS.

Najniža cijena rada za radnika u lokalnoj samoupravi po novom kolektivnom ugovoru biće 100, a najviša 135 maraka. Povećani su i koeficijenti za sve radnike, osim za rukovodeće pozicije. Time su sindikalci itekako zadovoljni. Poručuju da su za jedno, ipak, ostali kratkih rukava.

“Mi u sindikatu nismo bili zadovoljni što nismo mogli da na drugačiji način odredimo minuli rad, ali rekao sam maloprije da je potpisivanje bilo kog akta stvar kompromisa i popuštanja obadvije strane”, kazao je Tomislav Vrhovac, predsjednik Sindikata uprave i lokalne samouprave RS.

Za razliku od sindikalaca iz uprave, građevinski sektor i dalje ništa nije potpisao. Ogorčeni sindikalci građevinarstva poručuju da ih je Vlada bacila niz vodu, jer u realnom sektoru još nema ni granskih, ali ni opšteg kolektivnog ugovora. Zato su, poručuju, osuđeni na milost ili nemilost poslodavcima.

“U pojedinim firmama da, bilo je smanjenja plata, u dijelu koji se odnosi na minuli rad i na ona davanja koja je Vlada definisala svojom uredbom. Odnosno noćni rad, prekovremeni rad, rad praznicima, itd”, izjavila je Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti RS.

Sindikalci iz građevinskog sektora apeluju na Vladu prestane da dijeli radnike na dvije grupe, i da što skorije potpišu opšti kolektivni ugovor, kako bi imali bar minimalnu zaštitu prava. Nakon toga, kažu, mogu da nastave dugotrajne pregovore za potpisivanje posebnog.