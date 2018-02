Zaposleni u dobojskoj školi traže izvinjenje gradonačelnika!

Prvo ih je optužio za diskriminaciju i netrpeljivost na nacionalnoj osnovi, a nakon što su tražili izvinjenje rekao da im se izvinjava što imaju takvog direktora.

Obren Petrović prvi čovjek Doboja time ih je kaže kolektiv Osnovne škole Dositej Obradović još više uvrijedio. Daju mu još jednu šansu za izvinjenje nakon koje će prava potražiti na drugoj adresi.

„Prije svega ombudsman za ljudska prava pa ministarstvo, sud ako treba. Mi smo ljudski komunicirali s njim, pokušali da komuniciramo on se svojim izjava grubo našalio s nama i s našom inteligencijom“,navodi Dario Đurić, predsjednik Školskog odbora.

Nema, dodaju, dokaz za ono što je izjavio. Dan prije nego što ih je oblatio u medjima, dopisom je tražio informaciju o stanju u školi, koju nije sačekao.

„Ja mislim da je ovo naše zadnje obraćanje njemu, jer mi se vraćamo u učionice nastavljamo sa svojim radom“, kaže Edin Junuzović, voditelj produženog boravka u JU OŠ „Dositej Obradović“ Doboj.

Mi smo na nastavi, a ne uprava, kažu prosvjetari. Diskiriminacje uvjeravaju jednoglasno, nikada nije bilo. Ako neko želi obračun sa direktorom za to poručuju ima skupštinske klupe.

„Naša ustanova škola je u to zlopotrijebljena, a onda mi radnici, a to je politički napad na našeg direktora kojeg on lično želi da smijeni”, rekla je Azijada Lukić, učiteljiva u JU OŠ „Dositej Obradović“ Doboj.

Političku pozadinu iz gradske urave nisu krili. Ranije su rekli da sve ima veze sa istupom direktora, koji je opozicionar u gradskoj skupštini. I dijete poginulog borca, poručuju iz organizacije koja ih okuplja, koja je deceniju u nemilosti grada.

„Najsvježiji primjer je i ovaj direktor škole Vedran Gligorić, to je jedno jedino dijete na području grada koje se nalazi na mjestu direktora i to mu je zasmetalo“, navodi Drago Jović, udruženje porodica poginulih i nestalih boraca i civila RS.

Gligorić pred novinare ne želi dok ne dobije izvinjenje prvog čovjeka grada. Nisu to danas željeli ni Petrović ni njegovi saradnici. Ranije se gradonačlenik nije libio da kaže i da mjesto direktora umjesto Gligoriću pripada Bošnjaku, jer je oko 60 odsto đaka te nacionalnosti. Inicirao je da o svemu za petnaestak dana raspravlja i gradska skupština.