Zapalila se cisterna u Pakistanu, poginulo 148 ljudi VIDEO

Najmanje 148 ljudi je poginulo u Pakistanu kada se zapalio kamion cisterna, rekao je zvaničnik te zemlje.

Tanker se prvo prevrnuo, a vatra koja je zatim izbila zahvatila je lokalne stanovnike koji su su okupili da bi skupili gorivo koje je iscurilo.

Povrijeđeno je 140 ljudi, među kojima je 40 u kritičnom stanju.

Šef spasilačke službe provincije Pendžab Rizvan Naser rekao je da spasioci izvlače izgorjela tijela, od kojih je mnoga nemoguće identifikovati.

