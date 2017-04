Žan-Lik Melanšon: Kosovo je srpsko, RS ima pravo na nezavisnost

Kosovo je nepravedno oteto, a Srbija svoj suverenitet treba da nastavi da brani dostojanstveno, onako kako je to i do sada činila. To, između ostalog, poručuje u ekskluzivnom intervjuu za “Novosti” Žan-Lik Melanšon.

On je jedan od četvoro kandidata na francuskim predsjedničkim izborima koji, prema ispitivanjima javnog mnjenja, imaju gotovo podjednake izglede da u nedjelju budu među dvoje koji će se plasirati u drugi krug.

– Mnogi su me u Francuskoj kritikovali kada sam predložio organizovanje konferencije za mir i stabilnost u Evropi, od Atlantika do Urala. Oni koji se ne slažu sa mnom kažu da želim da otvorim debatu o svim granicama u Evropi. Bili su, međutim, mnogo manje uviđavni kada su prihvatili promjenu granica u Jugoslaviji. Ne samo komadajući je, nego, takođe, stvarajući vještačku državu Kosovo koja, što se mene tiče, ne postoji – rekao je Melanšon.

On je potvrdno odgovorio na pitanje da li bi Republika Srpska u Bosni i Hercegovini takođe mogla da pretenduje na nezavisnost.

– U slučaju BiH, i Republike Srpske naročito, ovakva konferencija je od ključnog značaja. To je jedini, civilizovani i diplomatski način, da se izbegne nasilje za koje niko nema interesa da se širi na našem koninentu i da se garantuje stabilan dogovor. Ne priprema se mir pripremajući rat, mir se stvara radeći na njemu. Isto važi i za Donbas, Makedoniju, Kosovo, Škotsku ili ujedinjenje Irske. Svaka zemlja bi tako mogla da napravi listu garancija koje traži da bi mir bio poštovan na njenim granicama – zaključio je Melanšon.

(Večernje novosti)