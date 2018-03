Zamjena zemljišnih knjiga u FBiH: Oduzeto zemljište i kuća Aleksandru Vučiću!

“U RS nije bilo saznanja da u Federaciji BiH provode postupak zamjene zemljišne knjige. Zemljišne knjige koje su vrijedile u vrijeme Austrugarske i vrijeme bivše Jugoslaviji se uklanjaju iz evidencije, a na snagu stupaju nove zemljišne knjige, rekao je Đorđe Radanović iz Odbora za očuvanje imovine u Federaciji BiH gostujući u magazinu “5do7” na Alternativnoj televiziji.

Kako kaže, najveći problem zamjene knjiga u Federaciji je to što se zamjena oglašava putem Službenog glasnika Federacije BiH, a ne pozivaju stranke lično, pa mnogi ne znaju da je taj proces u toku.

Vlada RS je donijela odluku da formira pet kancelarija u RS koje će pomagati Srbima u Federaciji da uknjiže svoju imovinu. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ustupila je kancelarije područnih jedinica, te obezbijedila stručnu pomoć iz pravne i geodetske oblasti na području opština Mrkonjić Grad, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Nevesinje i Zvornik, gdje će biti predviđena mjesta za besplatnu pravnu pomoć.

“Jedan dio građana koji imaju imovinu u Federaciji BiH ostao je bez svojih nepokretnosti”, navodi Radanović. Primjera ima, kaže, u cijeloj BiH.

“Jedan od primjera je katastarska opština Čipuljić, u blizini Bugojna, gdje je predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću oduzeto zemljište”, navodi Radanović.

“Izvršeno je izlaganje katastarske opštine Čipuljić i čovjeku je, dakle njegovom ocu Anđelku, je oduzeto zemljište. Nekih 6-7 parcela, a na jednoj parceli je upisano nekih 15 vlasnika, između ostalog i Bošnjaka, i jedan manji dio Srba. Prilikom tog izlaganja katastarske opštine oni su trebali da prepišu posjednike iz posjedovnog lista u novu zemljišnu knjigu. Oni to nisu uradili. Dakle, na svim ovim parcelama je čovjeku oduzeto pravo vlasništva. Prenijeli su te iste parcele i brojeve parcela i kompletne podatke prenijeli u zemljišnu knjigu, ali u njoj nema vlasnika”, pojašnjava Radanović.

“Kuća Aleksandra Vučića u zemljišnoj knjizi Federacije BiH više nije kuća Aleksandra Vučića, nego jednostavno ne postoji u smislu vlasništva”, kaže Radanović.

Najveći problem je, navodi Radanović, što se građani pozivaju putem Službenog glasnika Federacije BiH i Srbi to ne vide.

“Katastarske opštine oko Bihaća, katastarske opštine oko Zavidovića, katastarske opštine oko Sarajeva i jedan dio oko Mostara su završene mimo Srba. Suština je da je Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH predvidio pozivanje vlasnika, ali to u Federaciji ne rade. Jedino što mi izvlačimo zaključak je da se to radi planski, da se to radi i da se ljudi i ne jave”, naveo je Radanović.

“Sporan je kompletan sistem promjene zemljišnih knjiga na ovaj način. Očigledna je namjera da se niko ne javi”, rekao je Đorđe Radanović iz Odbora za očuvanje imovine u Federaciji BiH gostujući u magazinu “5do7” na Alternativnoj televiziji.

(ATV)