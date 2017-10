Žalili se zbog bučnog seksa novih stanara, ubrzo dobili i odgovor!

Život u zgradi nije lak i sa sobom nosi obavezu poštovanja kućnog reda.

Ono na šta se komšije često žale je buka. I to ne bilo kakva, već ona koja nastaje usljed preglasnog vođenja ljubavi.

Na Fejsbuk stranici “dnevna doza prosječnog Dalmatinca”, stanari jedne zgrade su ostavili neprijatnu poruku “dobrodošlice” novim stanarima uz opomenu da se stišaju.

“Drago nam je kad se mladi ljudi vole, ali nam i nije baš drago, a ni ugodno za uši, što vas moramo non-stop slušati kako urličete”, pisalo je, između ostalog, u poruci koja je zatekla nove stanare.

Stanari su od komšija zatražili da stišaju svoje “životinjske glasove”, a sada je stigao i njihov odgovor, koji se, takođe, našao na ovoj Fejsbuk grupi.

“Dragi susjedi! Kao mladim ljudima koji se vole drago nam je da nam želite dobrodošlicu. Ali, nam i nije baš dragi da non-stop slušamo vašu djecu koja urliču i žene koje viču na muževe. Voljeli bismo kad bi svijet bio srećno mjesto bez nasilja i uplakanih dječijih lica i nesrećnih žena. SAMO LJUBAV! (Sorry na vođenju ljubavi…but not sorry), dragi novi susjedi sa 3. sprata”, piše u poruci kojom su “nestašni” susjedi odgovorili komšijama.

(Alo)