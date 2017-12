Američki mediji prenose da su Nijagarini vodopadi u subotu ujutru osvanuli zaleđeni, kao i da je temperatura bila -34 stepeni Celzijusovih.

Pogledajte foto galeriju!

Niagara Falls State Park gets covered in a beautiful layer of frost after a cold snap hits the area. pic.twitter.com/dwx9ZD3vZ4

— AccuWeather (@accuweather) December 30, 2017