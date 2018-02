Zakon o koncesijama izazvao žestok obračun u NSRS

Na jednoj strani kompletna opozicija a na drugoj sama Socijalistička partija, u žestokom obračunu oko Vladinog zakona o koncesijama.

Riječi se nisu birale, a opozicija tvrdi da ministar industrije, izmjenama zakona pokušava da ozakoni pravilnik kojim je Termoelektranu Stanari oslobodio naknade za ugalj. Zakon je usvojen a Adam Šukalo najavljuje da će tražiti ocjenu ustavnosti, jer je već podnio apelaciju zbog spornog pravilnika.

“I na taj način sam upravo uplašio Vladu Republike Srpske i ministra Đokića da promjeni ovo zakonsko rješenje i da članom trideset de definiše ono što je praktično do danas bilo definisano na protivzakonit način”, kazao je Adam Šukalo, poslanik Kluba PDP-a u NSRS.

“Zar je ministar kriv zato što je proveo akt ili odluku Vlade Republike Srpske. Oni hoće tu da personalizuju odgovornost i da kažu kako je Vlada nekome ili nešto pogodovala. Oni su htjeli da zaplaše vladu da Vlada odustane. Tražili su od parlamentarne većine da se pokoleba i na kraju ste vidjeli da nisu u tome uspjeli samo su sebe učinili smješnim”, izjavio je Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS.

Skupštinska većina na kraju se nije uplašila jer je zakon o koncesijama dobio podršku. U njega se prebaciju naknade koje su se do sada plaćale po zakonu o korišćenju prorodnih resursa, koji će naredne sedmice biti stavljen van snage. Sve ostaje isto uvjeravaju socijalisti i tvrde da će se prihodi države i opština povećati jer će i javna preduzeća početi da plaćaju koncesije. Ipak opozicija tvrdi da zakon ministru i Vladi ostavlja dosta prostora za manipulacije.

“Vlada neodgovorna predlaže očajan zakon o koncesijama. Očajan i kriminalan. U jednoj stavci je raspon za dogovaranje koncesione naknade osam odsto. Osam puta od najveće do najmanje”, rekao je Miladin Stanić, poslanik SDS-a u NSRS.

“Ovaj zakon koji predlažete da je normalna država, vi treba da zaglavite u zatvoru”, komentarisao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Ministra koji sa opozicijom nije ulazio u raspravu, branili su samo poslanici Soocijalističke partije. Tokom rasprave niko iz SNSD-a i DNS-a nije se javio za riječ.

“Na ovaj način opštine će dobijati veće prilive u svoje budžete. Imaće mogućnost da se bolje razvijaju. Tražim da se gospodin Stanić izvini svima onima, a prevashodno želim da se meni izvini jer niti sam korumpirana niti sam lopov”, rekla je Zdenka Gojković, poslanik Socijalističke partije u NSRS.

“Vi za sebe kažete da ste socijalitička partija, a uzimate od onih koji nemaju da bi dali onima koji imaju.To nije socijalistička partija .Vama je bolje da se zovete kapitalistička partija”, rekao je Miroslav Brčkalo, šef Kluba poslanika PDP-a u NSRS.

Opozicija je tvrdila da se oslobađanjem plaćanja naknada za ugalj pomaže Termoelektrana Stanari dok socijalisti uvjeravaju da će sada ta kompanija biti u ravopravnom položaju sa ostalim javnim preduzećima. Kažu da samo stvaraju bolji poslovni ambijent a tu tezu na kraju je branio čak i ministar rada.

“Sve što je išlo u prilog održivom životu građana dočekano je na nož sa apostrofiranjem lopovi, kriminalci. Mislim da to zaista nije primjereno. I to dolazi do onih ljudi koji sebe nazivaju većim patriotima od onih koji su bili u ratu četiri godine a ti isti su u papučama hodali po gradovima”, izjavio je Milenko Savanović, ministar rada i boračko invalidske zaštite RS.

“Ja sam rat proveo u krvavim papučama samo da znate. Ja i Zorka Andrić zajedno samnom u jedinici, jedna od rijetkih žena koja je provela rat u rovu”, izjavio je Dragan Čavić, poslanik NDP-a u NSRS.

Tokom dana oglasio se i predsjednik Saveza opština i gradova i podržao izmjene zakona tvrdeći da će lokalne zajednice dobijati više novca.