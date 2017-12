Zakon o izvršnom postupku još čeka na izmjene

Ni godinu dana nakon odluke Ustavnog suda Republike Srpske, još nema izmjena Zakona o izvršnom postupku. Sud je poništio sporne odredbe, koje su ograničavale isplate države na osnovu sudske presude.



Advokat koji je na sudu oborio dijelove ovog zakona, kaže da mnogi još čekaju na svoje pare.

“Problem je bio što je u ranijem zakonskom rješenju izvršavanje na određenim pozicijama budžeta bilo limitirano, i na taj način su kršena prava građana. Po prilici stvari, čini se da se do sada nije ništa dogodilo, da nemamo nekih novih zakonskih rješenja”, rekao je advokat Željko Bubić.

Praktično, poništena odredba je značila – koliki je budžet za pravosnažne presude, toliko će se isplaćivati. Ako ne ove, onda sljedeće godine – i tako u nedogled. O novom nacrtu zakona, Vlada je raspravljala u avgustu, ali on još nije stigao do skupštine. U resoru pravosuđa uvjeravaju da će sve biti gotovo do kraja godine.

“Tekst ovog zakonskog rješenja biće upućen u skupštinsku proceduru. Nakon njegovog usvajanja i objavljivanja u Službenom glasniku, u cijelosti će biti sprovedena odluka Ustavnog suda Republike Srpske”, rekla je portparol Ministarstva pravde RS Sanja Džombić.

Iako najavljuju njegovo brzo usvajanje, nacrta zakona nema na dnevnom redu skupštinske sjednice zakazane za utorak. U opoziciji kažu da će pred poslanike doći vjerovatno tek u februaru. Dosadašnjom praksom vlasti nisu iznenađeni.

“To pokazuje da je budžet zaista prazan, da nema dovoljno novca u budžetu i to je samo još jedan od pokazatelja da se nešto mora promijeniti. Kakav god da se donese zakon, novca trenutno nema, i oni će čekati i dalje na svoja potraživanja”, rekao je poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS Davor Šešić.

Zbog zakona kojim je Vlada postavila limit na isplate, ljudi koji su tužili i dobili Republiku Srpsku, neki grad ili opštinu, već godinama čekaju da dođu do novca koji su dobili na sudu.