Zaključci Vlade RS: Imamo plan za probleme migranata

Republika Srpska nema dovoljno resursa i kapaciteta za zbrinjavanje migranata. Nećemo prihvatiti bilo kakvu odluku Savjeta ministara koja je donesena bez saglasnosti ili konsultacija sa institucijama Srpske, a tiče se tretiranja migranata. Ako neko misli da može trajno da ih smjesti na naše područje, grdno se prevario.

To su poruke koje su stigle poslije hitne sjednice Vlade. Stigli su i zaključci. Između ostalog, na graničnim područjima biće više policajaca iz Republike Srpske. Vlada će tražiti prisustvo vojnika Oružanih snaga na graničnim prelazima, kako bi se poboljšala kontrola.

“Tražimo i od Predsjedništva BiH da uz angažman OS BiH omogući apsolutnu kontrolu granice, i apsolutnu sigurnost. Tako da, ako govorimo o mjerama, onda to treba da bude i mogućnost zatvaranja granice za migrante”, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Institucije BiH do sada se nisu dobro pokazale, ni ozbiljno pozabavile problemom nadolazećih migranata, poručuje predsjednik Vlade. Bitno je, kaže, da je Vlada jedinstvena kada je u pitanju tretiranje migranata. Predsjednik Republike poručuje da migranti mogu da dobiju pomoć i podršku u tranzitu kroz Republiku Srpsku, ali da se u Srpskoj neće dugo zadržavati.

“Mi ne želimo ovde promjene u budućnosti u pogledu strukture stanovništva. Nismo naivni da ne mislimo, kada je Hrvatska zatvorila svoje granice, kada je Mađarska zatvorila svoje granice, da im ne da više niko da uđu u Evropu, da oni koji dolaze ovde najvjerovatnije će ovde ostajati. To mi nismo tražili. To nije naša politika, to nisu naši planovi, i to želim jasno da kažem, da ćemo u tom pogledu preduzeti sve mjere zaštite”, istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Dodik poručuje da bi svi politički subjekti u BiH trebalo isto da djeluju kada je u pitanju suočavanje sa nadolazećom migrantskom krizom. Pošto to, kako kaže, očigledno nije slučaj, institucije RS su se pripremile da na tu situaciju odgovore same. Lider SDS-a, Vukota Govedarica, poručuje da nije mjerodavan da komentariše spremnost bh institucija, ali da se njegov stranački kolega, ministar bezbjednosti BiH, Dragan Mektić, itekako bavi migrantima.

“Ja sam razgovarao jutros sa gospodinom Mektićem, koji već od sutra preduzima određene aktivnosti i radnje, jer, realno govoreći, to je problem koji moramo da zaustavljamo i rješavamo. Mislim da je to pitanje i za Vladu RS, ali i za Savjet ministara”, istakao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Procjene su, a potvrdio ih je i ministar bezbjednosti BiH, da bi u narednim mjesecima ka BiH moglo da krene više od 50 hiljada migranata. Iz Službe za poslove sa strancima ranije su poručili da nemaju dovoljno smještajnih kapaciteta, ali i da migranti u njima ne žele da borave. Tvrde da do sada nije bilo većih bezbjednosnih incidenata.