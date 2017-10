Zaključak stručnjaka -najbolje bi bilo da sve zemlje Zapadnog Balkana uđu u EU

Bilo bi najbolje kada bi sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno ušle u Evropsku uniju, smatra profesor Florijan Biber i taj svoj stav obrazlaže u uvjerenju da tako nijedna zemlja ne bi neku drugu blokirala ka članstvu koristeći kao razlog bilateralne nesuglasice.

Biber, koji je profesor Centra za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu učestvuje na Beogradskom bezbjednosnom forumu, a za Tanjug kaže da bi bilo idelano da što veći broj zemalja uđe zajedno, jer, ističe, to olakšava proces, budući da je za svako članstvo potrebno da ga ratifikuju sve zemlje članice, što je, konstatuje, dug proces.

Upitan konkretno da li je realno da Srbija i Crna Gora uđu istrovremeno u EU, a o čemu se u više navrata govorilo, Biber je rekao da bi to ukoliko bi se dogodilo motivisalo druge zemlje kandidate da ubrzaju proces integracija.

“To može da bude Albanija na primjer i to bi mogla da bude Makedonija, ako bi bila u stanju da riješi spor sa Grčkom. To bi bio jako dobar signal. Ako zemlje uđu u EU zajedno, onda ne mogu da koriste bilateralne sukobe i da spriječavaju drugu zemlju da postane članica. To smo vidjeli na primjeru Italije u odnosu na Sloveniju, Slovenije prema Hrvatskoj, pa onda Hrvatske prema Srbiji…”, navodio je Biber.

Kako kaže, uvjerenje je da su Srbija i Crna Gora najviše napredovale u procesu evrointegracija, ali ukazuje da je to uglavnom u formalnom smislu, a da suštinske pitanja poput vladavine prava, slobode medija, borbe protiv korupcije nisu dovoljno “učvršćena”.

“To mora da se riješi prije članstva”, smatra Biber te dodaje da je potrebno, kad je riječ o Srbiji, i da se riješi pitanje Kosova.

“Imamo izjave o unutrašnjem dijalogu u Srbiji, ali na kraju krajeva treba naći neki konačni dugoročni dogovor sa Kosovom da bi Srbija mogla da postane članica EU”, rekao je Biber.

Govoreći o bezbjednosnoj situaciji u regionu, on je vidi kao prilično stabilnu, a kao glavni problem navodi bilateralne odnose koji su “ponekad loši”.

“Na početku godine neki analitičari su čak rekli da postoji opasnost od rata, ja u to ne vjerujem. To, međutim, može da ugrozi bezbjednosnu situaciju”, primjetio je Biber.

(Tanjug)