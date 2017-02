Zakazala srpska sloga u Parlamentu

Zaključci su jasni – Parlament je odbacio, i oštro osudio odluku bošnjačkog rukovodstva u BiH da pokrene reviziju donesenu protiv volje drugih konstitutivnih naroda u BiH. Predstavnici Srpske u institucijama BiH pozvani su da iskoriste sva sredstva da onemoguće donošenje odluka dok ne budu riješena pitanja vitalna za Srpsku.



I tu je zapelo. Toliko puta pomenuto srpsko jedinstvo, 46 glasova vladajućih za, i 23 uzdržana opozicionara, to jedinstvo pustili su niz vodu.

“Međutim moralo se doći na čistac na samom glasanju tražilo se sve, može u zaključcima sve da piše samo nemojte pominjati zajedničke institucije i nemojte Bože tražiti da neko iz tih institucija, na neki način, izađe ili tamo nešto blokira, jer pod znacima navoda, za to će bitri optužena RS, To nije tačno, to je prikrivanje nemoći u vlastitim redovima”, rekao je šef Kluba poslanika SNSD Radovan Višković.

Neka lijepo kažu da nemaju poslušnost svih svojih članova na određenim funkcijama a ne da nas sve satima zamajavaju u Skupštini, poručio je opozicionarima Višković. Nakon vladajućih, za govornicu su stali i opozicionari. Žao mi je što nismo uspjeli da se usaglasimo, rekao je lider SDS-a. Imali smo jedinstvene diskusije i nismo odskakali u stavovima. Međutim, nekako se uvijek u njihovim odnosima nađe ono “ali”. Sporan je zaključak broj 4.

“Nismo usaglasili zaključak koji kaže da Srbi u BiH koji predstavljaju RS u zajedničkim institucijama treba da blokiraju državu BiH zarad Suda i Tužilaštva BiH. Zbog koga i čega, zbog Dodika i mnogih koji su u poziciji da moraju pred tim sudom i tužilaštvom da polažu račune a mi treba da sprovodimo njihove odluke i naredbe”, rekao je lider SDS-a Vukota Govedarica.

Komentarišući prijedlog predsjednika Srpske da budu usvojene izmjene Krivičnog zakona Republike Srpske kojim bi bilo propisano da je postupanje mimo stavova Narodne skupštine Srpske krivično djelo, Govedarica je ocijenio da bi to bilo obračunavanje sa političkim neistomišljenicima. Vjerovao sam da možemo da se usaglasimo, kaže Branislav Borenović. I dobrano se prevario.

“Ovo je zaista bila jedna improvizacija dosad neviđena u Parlamentu njihova namjera je bila da iskoriste ovaj momenat isključivo, i to ne prvi put, u marketinške svrhe”, rekao je lider PDP-a Branislav Borenović.

Savezu za promjene je naređeno da ne glasa, tvrdi potpredsjednik Parlamenta. Uzdržanost opozicije, tvrdi Nenad Stevandić, ide na ruku Bakiru Izretbegoviću.

“Od zakazivanja ove sjednice bilo je jasno da SZP mora da usaglašava svoje stavove van BL i RS, da su zato bili problem sa zakazivanjem, zaključcima, da su zato toliko trajale pauze jer se usaglašavaju sa nekim drugim”, rekao je potpredsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.

Osim odbacivanja i osude odluke bošnjačkog rukovodstva o pokretanju revizije, i spornog zaključka o djelovanju predstavnika Srpske u institucijama BiH u ovoj situaciji, zatražila se i hitna reakcija međunarodne zajednice. Zaključeno je i da je Bakir Izetbegović prekršio Ustav BiH pa je zatraženo pokretanje krivične odgovornosti protiv svih onih koji su učestvovali u pokretanju revizije presude.