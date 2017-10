Zahtjev za Jeličićevu smjenu upućen Narodnoj skupštini

Borislav Jeličić u Tužilaštvu: Do jutra odluka o pritvoru!

Ministarstvo pravde uputilo je Narodnoj skupštini zahtjev za razrješenje Borislava Jeličića, zamjenika pravobranioca RS sa sjedištem u Banjaluci, potvrdili su za ATV.

Protiv Jeličića je Tužilaštvo početkom mjeseca podiglo optužnicu koja ga tereti za zloupotrebu položaja. Inicijativa za smjenu u Ministarstvo pravde stigla je od pravobranioca Milimira Govedarice.

“Pravobranilaštvo RS je dostavilo inicijativu za razrješenje gospodina Jeličića sa poslova zamjenika pravobranioca RS. Ministarstvo pravde je takav prijedlog uputilo danas Narodnoj skupštini u dalju proceduru i dalja procedura zavisi isključivo od Narodnse skupštine. Vidjećemo da li će se naći sutra ili na sljedećoj sjednici”, rekla je Brankica Arežina, sekretar Ministarstva pravde RS.

Pred parlamentarcima se sutra neće naći prijedlog za smjenu Borislava Jeličića, kaže Radovan Vuković, predsjednik skupštinske Komisije za izbor i imenovanja, jer im dopis iz Vlade još nije stigao. Borislav Jeličić, nije htio pred kameru, već nas je uputio na svog advokata, koji, nakon propusta sa neobjavljivanjem Jeličićevog imena u Službenom glasniku i naknadnog objavljivanja, otkriva i nove detalje.

“Gospodin Jeličić je pred predsjednikom Narodne skupštine položio zakletvu u zakonskom roku, međutim on je iz svojih privatnih razloga odlučio da ne stupi na dužnost zamjenika pravobranioca i njegovu privatnu odluku moramo poštovati. On na to ima pravo, a koji su njegovi razlozi ja ne bih ulazio u to”, rekao je Milan Petković, advokat Borislava Jeličića.

Ni pravobranilac Milimir Govedarica nije htio o detaljima u najmanju ruku bizarne priče o jednoj od najvažnijih funkcija u Srpskoj. Tvrdi da se u sjedištu zamjenika pravobranioca u Banjaluci nesmetano radi i da slijedi novi postupak za izbor njegovog zamjenika.