Zafranović: Katolička crkva u Hrvatskoj od 1941. do 1945. je sinonim zla

Jedan od najznačajnijih filmskih reditelja sa prostora nekadašnje Jugoslavije Lordan Zafranović ocijenio je da je strašno to što se Rimokatolička crkva do danas nije ogradila od zločina počinjenih u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata.



Gostujući sinoć u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije u Beogradu, u okviru programa književnog festivala “Krokodil”, Zafranović je rekao da je istorija Rimokatoličke crkve vezana za Drugi svjetski rat u Hrvatskoj, zapravo istorija zla.

“Nije lako povjerovati da se do danas niko iz crkve nije ogradio od tog zla. To je jedno opterećenje za narod u Hrvatskoj”, rekao je Zafranović.

Autor remek djela “Pad Italije” i “Okupacija u 26 slika”, rekao je da se, kada je otišao u Jasenovac, suočio sa strašnim slikama i činjenicama o nastajanju zla, prenijeli su beogradski mediji.

“Kada sam se sa prijateljima u jednom kombiju vraćao kući iz obilaska tog stratišta, pjevao sam na sav glas operske arije ne bi li izbacio iz sebe tu strahotu koju sam vidio”, rekao je Zafranović.

On je ocijenio da do današnjeg dana nema prave katarze, ali da se nada da će se i to uskoro dogoditi.

Njegov film “Pad Italije” bio je mjesecima pod cenzurom, jer u pripremi tog ostvarenja neke istorijske činjenice nisu valjano provjerene.

Za njega su divota Mediterana i zlo fašizma uvijek bili velika inspiracija.

(Srna)