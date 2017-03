Zaev pristao da tuži Srbiju za “genocid nad Albancima”

Portparol najuticajnije albanske partije DUI Bujar Osmani potvrdio je da je opoziciona SDSM spremna da glasa za tužbu protiv Srbije za genocid nad Albancima između dva rata, što je dio “tiranske platforme” albanskih partija u Makedoniji i jedan od uslova da Albanci podrže Zaeva za mandatara.



Osmani je u intervjuu za makedonske medije rekao da je sa Zaevom postignut dogovor o ovom pitanju.

– Vjerujemo da je ovo važno pitanje koje treba da bude zatvoreno – rekao je Osmani, te dodao da je lider DUI Ali Ahmeti u dvorištu svoje kuće našao grobnicu koja je, kako je rekao, samo “vrh tog pokolja”, koji se desio nad Albancima u tom periodu.

Makdonski mediji objavili su oktobra prošle godine da je u dvorištu kuće lidera najuticajnije albanske partije Alija Ahmetija pronađen skelet za sada neidentifikovane osobe, te da se pretpostavlja da se radi o ostacima ljudi koji su tu sahranjeni još 1913. godine.

Ahmetijeva kuća se nalazi u tetovskom selu Zajas.

Koordinator tima koja je istraživala grobnicu, Musli Musliju je tada rekao da su tela prvo spaljena, a zatim bačena u napušteni bunar, koji je kasnije zatrpan.

Prema tada objavljenim informacija u dvorištu kuće Ahmetija je prnađeno najmanje deset skeleta.

Podsjetimo, Albanci ucjenjuju makedonske partije da zvanično podignu tužbu protiv Srbije za navodni genocid u periodu od 1912 do 1956. godine. Kada je Zaev predložio to na sjednici Glavnog odbora svoje partije, izneo je “argument” da bi “Albanaca bilo mnogo više da nisu ubijani, i da bi onda ušli u Ustav Makedonije kao konstitutivan narod”.

Do sada su Albanci već zatražili ozvaničenje albanskog jezika na cijeloj teritoriji Makedonije, kao i kantonizacija i veća prava za albansko stanovništvo. Uz to, debata o promjeni himne, zastave i grba, kao i imena same države ukazuje na cilj da Makedonija i zvanično albanizuje.

Iako je bivši premijer Nikola Gruevski bio na korak od dogovora sa Ahmetijem, pregovori su propali jer je odbio da ispuni, kako je rekao, “neprihvatljive zahtjeve Albanaca”.

(Blic)