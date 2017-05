Zaev ponovo na čelu SDSM-a

Zoran Zaev je na kongresu Socijaldemokratskog saveza Makedonije /SDSM/ u Skoplju kao jedini kandidat ponovo izabran za lidera stranke sa mandatom od četiri godine.

Zaev je nakon sinoćnjeg reizbora rekao da postoji dug put u ostvarivanju reformskih zadataka, zahtijevajući od članstva i simpatizera da istrajno nastave sa djelovanjem na evropskom kursu, javili su makedonski mediji.

“Treba da stvorimo društvo jednakih vrijednosti i šansi. To je put do EU i NATO. Makedonija ima sa čim da se ponosi, građani su olovkom srušili režim i na korak su do nove vlade. Učinili smo puno, činićemo još više. Spreman sam za taj put”, naglasio je on.

Zaev, koji je i mandatar za sastav nove vlade, rekao je da će Makedonija novu vladu dobiti naredne sedmice.

Radmila Šekerinska ostaje na funkciji zamjenika predsjednika stranke, koja će zajedno sa albanskim partijama DUI, Besa i Alijasa za Albance predvoditi parlamentarnu većinu u Sobranju.

(Srna)