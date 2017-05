Zaev: Makedonija neće biti dvonacionalna država

Lider SDSM-a Zoran Zaev izjavio je da Makedonija neće biti dvonacionalna država, niti mijenjati državne simbole.

“Makedonija neće biti dvonacionalna država, ona će ostati takva kakva je. U odnosu na takozvanu tiransku platformu, riječ je samo o pregovorima između političkih stranaka za formiranje Vlade. Sve što će činiti Vlada, biće u interesu svih građana Makedonije”, rekao je Zaev za bugarsku novinsku agenciju BGNES.

On je istakao da u deklaraciji albanskih stranaka postoji i jedna sporna tačka sa kojom SDSM nije saglasan.

“Oni žele da počne debata o državnim simbolima Makedonije – zastavi, grbu i himni. Mi ne možemo da zaustavimo debate, ali smo protiv takvih promjena. Ista stvar je i sa promjenom ustavnog naziva države – Republika Makedonija. Međutim, to je u stvari alibi našeg političkog protivnika da ne preda vlast novoj skupštinskoj većini”, naglasio je Zaev.

On kaže da očekuje da se demokratski procesi u Makedoniji događaju u skladu sa Ustavom, poslovnikom i zakonima države.

“To znači da novoimenovani predsjednik Sobranja dobije pečate, njegov izbor da bude objavljen u `Službenom listu` i da zatim uputi pismo predsjedniku Đorđu Ivanovu da mu da mandat za formiranje nove vlade”, kaže Zaev.

Lider SDSM-a rekao je da je za ovako nešto potrebno mnogo strpljenja jer politički protivnik nije spreman da preda vlast.

On je najavio da će raditi na jačanju odnosa sa susjedima, uključujući Bugarsku, koja je, kako je naglasio, veliki prijatelj Makedonije.

“Bojko Borisov, kao bivši i budući premijer Bugarske, javio se meni i Nikoli Gruevskom. To je demonstracija zabrinutosti za Makedoniju i za sve njene građane. To je prijateljski odnos. On je imao želju da pomogne i ja sam mu zahvalan”, naveo je Zaev.

Skupštinska većina, koju čine SDSM i stranke iz albanskog političkog bloka, izabrala je Talata DŽaferija za predsjednika parlamenta 27. aprila, nakon čega su, nezadovoljni zbog tog izbora, učesnici protesta “Za zajedničku Makedoniju” upali u Sobranje, a u masovnoj tuči povrijeđeno je 109 osoba, među kojima i lideri SDSM-a Zoran Zaev i Alijanse za Albance Zijadin Sela.

Izbor Džaferija, nekadašnjeg komandanta Oslobodilačke nacionalne armije, koji je prvi Albanac na mjestu predsjednika Sobranja, pozdravili su SAD, EU, NATO, Njemačka i još neke evropske zemlje, a osporavaju predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov i druga po snazi stranka u parlamentu VMRO DPMNE, kao i Rusija.

(Srna)