Zadužuju se šest miliona KM za pet projekata

Pet velikih infrastrukturnih projekata banjalučke vlasti pokušaće da isfinansiraju sa šest miliona maraka do kojih će emisijom obveznica, što se nikako ne dopada opoziciji.

Nemaju ništa protiv razvoja ali imaju protiv zaduženja. Dok poručuju da nije u redu da se svako malo diže ruka za zaduženja, gradonačelnik opravdava odluku nabrajajući šta će sve, tim parama, dobiti grad.

“To je novi most na lokaciji Zelenog mosta. To je završetak Istočnog tranzita. To su krakovi BC podsistema Zvijezda – Crno vrelo, to je prvi kilometar i dvjesto potpuno moderne saobraćajnice ulice Kralja Aleksandra, i tu je završetak fiskulturne dvorane, odnosno nove sportske dvorane, bivšeg šoping centra”, objašnjava Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Sve je spremno za raspisivanje tendera, kaže Radojičić dok mu opozicija pokazuje crveni karton. Doduše, kažu da su projekti važni ali da je grad prezadužen pa se pitaju kako će se vraćati silne rate.

“Narod može biti srećan zbog mostova, zbog ulica,Toplane i svega, ali treba da zna da je to preko 25 miliona što kratkoročnih, što dugoročnih kredita, što garancija. 25 miliona za manje od godinu dana je mnogo”, smatra odbornik PDP-a Draško Stanivuković.

“Nećemo podržati ovu odluku, bićemo u suštini suzdržani o emisiji obveznica od šest miliona maraka. A kada vidimo budžetsku stranu, odnosno izdvajanje za same plate koje su povećane od milion i po maraka, što znači da iz realnih prihoda ništa ne ide za razne projekte, nego samo iz ovih novih zaduženja”, rekao je Aleksandar Petković, odbornik SDS-a.

Ovi projekti nisu planirani budžetom pa za njih i nije bilo druge osim finansiranja kreditom ili emisijom obveznica. Samo da ne bude skuplja pita od tepsije, poručuje opozicija.