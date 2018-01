Za voćare 20 odsto umjesto 50 odsto subvencija od ministarstva

Ministarstvo poljoprivrede nam je obećalo da će subvencionisati 50 odsto za protivgradne mreže, a dobili smo samo 20 odsto, žale se voćari u Srpskoj. Bez tih mreža, kažu, ne mogu, jer se u osiguranje ne uzdaju, a pričaju da su mreže jako skupe.

Cijena za jedan hektar voćnjaka je oko 25.000KM, pa su bili primorani da podižu kredite. Sada, kažu, ne znaju kako će to da vrate.

“Ta sredstva su jako mala sredstva, dakle 20 odsto. Mi toliko imamo, 17% PDV, znači mi ćemo dobiti samo onoliko koliko ćemo platiti PDV. Znači da nismo ni aplicirali, da smo to uzeli na nekom crnom tržištu, dobili bi daleko jeftinije tu opremu i prošli bi sigurno bolje”, kaže Dragoja Dojičinović predsjednik udruženja voćara RS.

Dodatno se osjećaju izigrano jer su, priča Dojičinović, dogovorili sa ministarstvom da se, zarad protivgradnih mreža, ukinu subvencije za mehanizaciju. Taj novac je trebalo da ode u razvojni fond, priča voćar. Novac i jeste u razvojnom fondu, ali zbog prevelikog broja zainteresovanih, to je najviše što smo mogli, odgovaraju u resornom ministarstvu.

“Na osnovu broja pristiglih zahtjeva u 2017. godini i raspoloživih sredstava za ove namjene, Agencija za agrarna plaćanja RS utvrdila je da je moguće isplatiti 20 odsto od visine investiranih sredstava”, navode iz ministarastva poljoprivrede.

Vjerujući ministarstvu da će ispoštovati prvobitni dogovor od 50 odsto, na protivgradne mreže su se, priča Dojičinović, odlučili po ugledu na evropske zemlje. Uvjerava da su voćari tamo stali na noge tek kada su odustali od osiguranja i prešli na taj vid zaštite.

“Kada imamo štetu od grada, to se već kod mnogih proizvođača pokazalo koji su imali osiguranja. Imali su jako velike štete, i kada ostane par plodova na stablu njih to uopšte ne interesuje. Vi imate jedan dio roda i oni to nama ne priznaju”, kaže Dragoja Dojičinović predsjednik Udruženja voćara RS.

Bez osiguranja i adekvatne podrške države, voćari su uvjereni da će ih svake godine biti sve manje.

U Potkozarju je, samo u posljednja dva mjeseca, od proizvodnje odustalo skoro 30 voćara. Oni koji još nisu, tvrde da, ukoliko se podsticaji ne povećaju, u Srpskoj će se za nekoliko godina jesti samo uvozno voće.