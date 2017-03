Za vlastitu saobraćajku, Salkić krivi Dodika

Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić optužio je predsjednika RS Milorada Dodika da je odgovoran jer je on, kao potpredsjednik, “onemogućen da vrši ustavnu funkciju i da se bori za interese Bošnjaka i svih drugih građana ovog entiteta”.

Salkić kaže da je nedavno imao lakšu saobraćajnu nezgodu nedaleko od Zvornika, a za to je okrivio Dodika.

“Tom prilikom on je lično upravljao službenim vozilom, s obzirom da je predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik od 2014. godine Salkiću uskratio pravo na vozača, iako on na to formalno ima pravo. Tek nakon saobraćajne nesreće, strahujući od zakonskih posljedica, iz administracije predsjednika Republike Srpske potpredsjedniku Salkiću dodijelili su vozača”, saopšteno je danas iz Salkićevog kabineta.

U saopštenju se optužuje Kabinet predsjednika Dodika da od 2014. godine “čini sve da onemogući rad potpredsjedniku iz reda bošnjačkog naroda, spriječivši ga da oformi svoj kabinet i da djeluje kako bi, u skladu sa Ustavom, zastupao prava Bošnjaka, kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u ovom entitetu”.

“Posljednji incident desio se u srijedu 21. marta 2017. kada je Kabinet predsjednika odbio da finansira posjetu potpredsjednika Salkića Njemačkoj, gdje je trebao na poziv bosanskohercegovačke dijaspore održati nekoliko tribina o trenutnoj političkoj situaciji, te predstaviti projekte razvoja i investicija u povratničkim zajednicama”, navodi se u saopštenju.

“Situacija je dostigla vrhunac, jer je moj život doveden u pitanje. Doveden je u pitanje opstanak 200.000 Bošnjaka u Republici Srpskoj, a sve to zbog sistema kojim upravlja Milorad Dodik, vodeći se prije svega mržnjom i najtežim oblikom nacionalizma, umjesto konstruktivnim djelovanjem na dobrobit svih građana ovoga entiteta”, navodi Salkić.

“Ovih dana boravim u Njemačkoj i razgovaram sa potencijalnim investitorima, koji žele ulagati u mjesta povratka u bh. entitetu Republika Srpska. I pored toga, Dodikov režim je rekao da moram sam da finansirati takav put, dok se za njegove milionske izdatke, sumnjivo utrošene za još sumnjivija lobiranja po svijetu izdvajaju milioni. Imamo primjer da su milioni potrošeni za lobiranje u Americi, a dobili smo samo za rezultat Dodikov dolazak na crnu listu. Dobili smo neviđenu sramotu, koju svi treba da trpimo”, kaže Salkić.

On Dodika optužuje da vodi “politiku aparthejda, mržnje, šovinizma i najtežih oblika nacionalizma“.

“Ta politika vodi ovaj entitet u sunovrat. Nažalost, kao potpredsjednik nisam u mogućnosti da bilo šta poduzmem, iako 200.000 Bošnjaka to traži od mene, ali i veliki broj Srba koji svakodnevno šalju pisma i traže susrete”, rekao je Salkić.

(Fena)